Acu Đukanoviću određen pritvor

Sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću odredio je zadržavanje do 30 dana biznismenu Acu Đukanoviću, bratu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
Kako je saopšteno, sudija za istragu je mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bjekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka.
"Na prijedlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, određen je pritvor A.Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osnovano se sumnja da je A.Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju", saopšteno je iz ODT-a.
Iz Osnovnog suda saopšteno je da je rješenjem sudije za istragu određen pritvor protiv osumnjičenog A.Đ., zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
"Naime, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni A.Đ. izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a što proizilazi iz odbrane osumnjičenog, kao i iz zapisnika, službenih zabilješki i foto dokumentacije Uprave policije Crne Gore. Sudija za istragu je u konkretnom mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bjekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka, shodno čl. 175 stav 1 tačka 1 Zakona o krivičnom postupku. Okolnosti za navedenu odluku sudije za istragu date su u predmetnom rješenju", kaže se u saopštenju.
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 časa od časa uručenja rješenja i o istoj odlučuje vanraspravno krivično vijeće ovoga suda. Đukanoviću je prethodno određen pritvor od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira.
