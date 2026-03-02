Acu Đukanoviću određen pritvor

Kako je saopšteno, sudija za istragu je mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bjekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka.

"Na prijedlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, određen je pritvor A.Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osnovano se sumnja da je A.Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju", saopšteno je iz ODT-a.

Iz Osnovnog suda saopšteno je da je rješenjem sudije za istragu određen pritvor protiv osumnjičenog A.Đ., zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Naime, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni A.Đ. izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a što proizilazi iz odbrane osumnjičenog, kao i iz zapisnika, službenih zabilješki i foto dokumentacije Uprave policije Crne Gore. Sudija za istragu je u konkretnom mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bjekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka, shodno čl. 175 stav 1 tačka 1 Zakona o krivičnom postupku. Okolnosti za navedenu odluku sudije za istragu date su u predmetnom rješenju", kaže se u saopštenju.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 časa od časa uručenja rješenja i o istoj odlučuje vanraspravno krivično vijeće ovoga suda. Đukanoviću je prethodno određen pritvor od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira.