Logo
Large banner

Acu Đukanoviću određen pritvor

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

12:39

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću odredio je zadržavanje do 30 dana biznismenu Acu Đukanoviću, bratu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Kako je saopšteno, sudija za istragu je mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bjekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka.

carina

Srbija

Nevjerovatna zapljena na granici: Oduzeto bogatstvo

"Na prijedlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, određen je pritvor A.Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osnovano se sumnja da je A.Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju", saopšteno je iz ODT-a.

Iz Osnovnog suda saopšteno je da je rješenjem sudije za istragu određen pritvor protiv osumnjičenog A.Đ., zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Naime, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni A.Đ. izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a što proizilazi iz odbrane osumnjičenog, kao i iz zapisnika, službenih zabilješki i foto dokumentacije Uprave policije Crne Gore. Sudija za istragu je u konkretnom mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bjekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka, shodno čl. 175 stav 1 tačka 1 Zakona o krivičnom postupku. Okolnosti za navedenu odluku sudije za istragu date su u predmetnom rješenju", kaže se u saopštenju.

americka vojska nacionalna garda

Svijet

Otkrivena sljedeća meta Amerike poslije Irana

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 časa od časa uručenja rješenja i o istoj odlučuje vanraspravno krivično vijeće ovoga suda. Đukanoviću je prethodno određen pritvor od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira.

Podijeli:

Tagovi :

Aco Đukanović

Milo Đukanović

Pritvor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се Москва: Спремни смо

Svijet

Oglasila se Moskva: Spremni smo

1 h

0
Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

Hronika

Djevojčicu (15) pokosio na pješačkom prelazu, pa pobjegao sa mjesta nezgode

1 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Aco Đukanović pred sudijom za istragu

1 h

0
нестао Предраг Матић, потрага

Republika Srpska

Nestao Predrag Matić, policija moli za pomoć u pronalasku

1 h

0

Više iz rubrike

Ацо Ђукановић

Region

Aco Đukanović pred sudijom za istragu

1 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića

16 h

0
Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

Region

Nakon jedne SMS poruke žena ostala bez 3.500 evra: Ovo nikada nemojte da radite

17 h

0
Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

Region

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner