Aco Đukanović pred sudijom za istragu

Izvor:

SRNA

02.03.2026

12:27

Komentari:

0
Ацо Ђукановић
Foto: Printscreen/RTCG

Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, priveden je ponovo danas nešto prije 12.00 časova kod istražnog sudije Osnovnog suda u Nikšiću.

Đukanović je saslušan i sinoć.

Ispred suda je grupa ljudi koji su došli da podrže Đukanovića, javio je portal RTCG.

Njemu je prethodno određen pritvor od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira.

Sudija za istragu ima rok do 3. marta do 2.30 sati poslije ponoći da donese odluku o eventualnom pritvoru za Đukanovića.

Предраг Матић

Republika Srpska

Nestao Predrag Matić, policija moli za pomoć u pronalasku

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio prijedlog za određivanje pritvora za lice čiji su inicijali A.Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva.

Aco Đukanović

Mile Đukanović

Komentari (0)
