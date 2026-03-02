Izbodeno više osoba: Policija sklanja ljude sa ulica, u toku potraga za napadačem

Policija je upozorila javnost da izbjegava dio Edinburga nakon "prijava o muškarcu sa hladnim oružjem." Na mjestu incidenta u Kalderu, zapadnom dijelu tog škotskog grada, prisutna je naoružana policija. Više ljudi je izbodeno.

U saopštenju Škotske policije navodi se: "Javnost se savjetuje da izbjegava područje Kalder u Edinburgu nakon prijava o muškarcu sa hladnim oružjem. Policija, uključujući službenike sa vatrenim oružjem, je na licu mjesta."

Edinburgh News navodi da je muškarac sa dva noža ušao u stan na 11. spratu zgrade Cobbinshaw House North, gdje se i dalje nalazi. Reporter s lica mjesta javlja da policija sada udaljava ljude sa mjesta incidenta.