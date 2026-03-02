Logo
Large banner

Izbodeno više osoba: Policija sklanja ljude sa ulica, u toku potraga za napadačem

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

12:21

Komentari:

0
Избодено више особа: Полиција склања људе са улица, у току потрага за нападачем
Foto: cottonbro studio/Pexels

Policija je upozorila javnost da izbjegava dio Edinburga nakon "prijava o muškarcu sa hladnim oružjem." Na mjestu incidenta u Kalderu, zapadnom dijelu tog škotskog grada, prisutna je naoružana policija. Više ljudi je izbodeno.

U saopštenju Škotske policije navodi se: "Javnost se savjetuje da izbjegava područje Kalder u Edinburgu nakon prijava o muškarcu sa hladnim oružjem. Policija, uključujući službenike sa vatrenim oružjem, je na licu mjesta."

Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

Edinburgh News navodi da je muškarac sa dva noža ušao u stan na 11. spratu zgrade Cobbinshaw House North, gdje se i dalje nalazi. Reporter s lica mjesta javlja da policija sada udaljava ljude sa mjesta incidenta.

Podijeli:

Tagovi :

Škotska

napad nožem

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дубаи

Svijet

Državljani BiH u UAE na sigurnom

1 h

0
Предсједник Кипра Никос Христодулидес

Svijet

Oglasio se predsjednik Kipra: U pripravnosti smo

1 h

0
ХЕ на Дрини

Ekonomija

Najavljeni projekti modernizacije HE na Drini

1 h

0
Ruža cvijet

Scena

Preminuo bluz velikan Džon Hamond

1 h

0

Više iz rubrike

Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

1 h

2
Дубаи

Svijet

Državljani BiH u UAE na sigurnom

1 h

0
Предсједник Кипра Никос Христодулидес

Svijet

Oglasio se predsjednik Kipra: U pripravnosti smo

1 h

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Svijet

Čeka li nas najtoplija godina u istoriji?

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner