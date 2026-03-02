Logo
Large banner

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

Autor:

Stevan Lulić

02.03.2026

12:18

Komentari:

2
Срушио се амерички авион
Foto: X/Screenshot

Američka vojska potvrdila je da su na Bliskom istoku oborena njihova tri aviona, međutim, kako tvrde rušenje nisu izvele iranske snage.

Objasnili su da je Kuvajt "greškom oborio" tri lovca F‑15E Strajk Igl tokom borbenih dejstava.

Podsjetimo, više američkih aviona oboreno je jutros iznad Kuvajta.

"Lovci američkog Ratnog vazduhoplovstva greškom su oboreni od strane kuvajtske protivvazdušne odbrane", navodi se u saopštenju.

Срушио се амерички авион

Svijet

Haos u Kuvajtu: Srušeno više američkih aviona, ambasada SAD digla uzbunu - "sklonite se"

"Svih šest članova posade je sigurno katapultirano, bezbjedno evakuisano i u stabilnom je stanju. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo kuvajtskim odbrambenim snagama na njihovim naporima i podršci u ovoj tekućoj operaciji", dodali su Amerikanci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Kuvajt

Amerika

Izrael

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Дубаи

Svijet

Državljani BiH u UAE na sigurnom

1 h

0
Предсједник Кипра Никос Христодулидес

Svijet

Oglasio se predsjednik Kipra: U pripravnosti smo

1 h

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Svijet

Čeka li nas najtoplija godina u istoriji?

2 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Moskva otvorena za pregovore

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner