Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

Foto: X/Screenshot

Američka vojska potvrdila je da su na Bliskom istoku oborena njihova tri aviona, međutim, kako tvrde rušenje nisu izvele iranske snage.

Objasnili su da je Kuvajt "greškom oborio" tri lovca F‑15E Strajk Igl tokom borbenih dejstava. Podsjetimo, više američkih aviona oboreno je jutros iznad Kuvajta. "Lovci američkog Ratnog vazduhoplovstva greškom su oboreni od strane kuvajtske protivvazdušne odbrane", navodi se u saopštenju. Svijet Haos u Kuvajtu: Srušeno više američkih aviona, ambasada SAD digla uzbunu - "sklonite se" "Svih šest članova posade je sigurno katapultirano, bezbjedno evakuisano i u stabilnom je stanju. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo kuvajtskim odbrambenim snagama na njihovim naporima i podršci u ovoj tekućoj operaciji", dodali su Amerikanci. At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

