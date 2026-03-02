Narednih dana kontrola svih farmi u Srpskoj

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić najavila je narednih dana monitoring svih farmi u Srpskoj zbog pojave ptičijeg gripa u Petrovu, kao i da će Ministarstvo pomoći u nadoknadi štete prouzrokovane tom bolešću.

"Prethodna tri dana sa Inspektoratom, Kriznim štabom opštine Petrovo i našim veterinarima bavimo se saniranjem tog problema, kako se bolest ne bi širila", rekla je Kuzmićeva u Banjaluci.

Ona je dodala da će u narednim danima biti vršen monitiring okolnih, ali i svih ostalih farmi u Republici Srpskoj, kako ne bi došlo do opšte zaraze.

"Ove situacije su se dešavale i ranije, kada je bila afrička kuga svinja. To nije lako za farmere koje je zadesilo, ali ni Ministarstvu. Međutim, mi ćemo opet pomoći i u nadoknadi štete, kako bi u tom sektoru održali stabilno stanje", rekla je Kuzmićeva.

Ona je navela da su sve nadležne službe na terenu, da nema razloga za paniku, te da su bio-sigurnosne mjere u Srpskoj na visokom nivou.

"Potreban je samo dodatni oprez pošto se ta bolest pojavila u Srpskoj", rekla je Kuzmićeva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske saopštilo je u subotu, 28. februara, da je na farmi živine u naselju Karanovac u opštini Petrovo potvrđen ptičiji grip.

Kuzmićeva je danas rekla i da je Pravilnikom o podsticajima za ovu godinu predviđena veća premija za mljekare, svinjare i pčelare.

Ona je navela da su ostale premije uglavnom na nivou prošlogodišnjih, s obzirom na to da je agrarni budžet i ove godine 180 miliona KM.

"Korekcije su napravljene u mljekarstvu, svinjogojstvu i pčelarstvu jer su to sektori koji se suočavaju sa najvećim problemima", rekla je Kumićeva novinarima.

Ona očekuje da poljoprivrednici budu zadovoljni jer je Pravilnik o podsticajima sačinjen u saradnji sa relevantnim udruženjima iz oblasti poljoprivrede.