Nema više naručivanja paketa kao ranije, slijedi veliko poskupljenje

Kurir

02.03.2026

12:23

Нема више наручивања пакета као раније, слиједи велико поскупљење
Nove uredbe Evropske unije dovešće do poskupljenja dostave i robe kod određenih onlajn prodavaca od kojih naši građani masovno naručuju.

Od 1. jula 2026. godine Evropska unija uvodi nove carinske propise koji će značajno uticati na online kupovinu izvan EU. Do sada su male pošiljke čija vrijednost nije prelazila 150 evra često stizale bez carine, što je omogućavalo jeftiniju dostavu iz zemalja poput Kine i SAD.

Od jula toga više neće biti, jer se uvodi paušalna carina od tri evra po svakom različitom proizvodu u paketu. To znači da, ako naručite na primjer telefon i masku za njega u istom paketu, carina će biti šest evra, po tri evra za svaki proizvod. Uz to, PDV i dalje važi za proizvode iz zemalja van EU, a pojedine zemlje članice mogu naplatiti i dodatne takse za administraciju i rukovanje paketom.

Šta ovo znači za srpske kupce?

Promjena je uvedena kako bi se obezbedila fer konkurencija između domaćih proizvođača i trgovaca izvan EU, jer su ranije inostrani proizvodi često imali prednost zbog niskih troškova dostave. Istovremeno, EU želi da poveća prihode od carina i da poboljša kontrolu nad kvalitetom i bezbjednošću robe koja ulazi u Uniju. Za srpske kupce ovo znači da će online kupovina izvan EU postati skuplja nego što je bila. Paketi koji su ranije stizali gotovo besplatno sada će nositi dodatne troškove carine i PDV-a, a svaki dodatni proizvod u paketu povećava ukupnu cijenu.

Zbog toga mnogi trgovci već planiraju da u cijenu proizvoda unapred uključe carinu i poreze, kako bi izbjegli neprijatna iznenađenja za kupce. Narudžbine iz EU i dalje ostaju povoljnije, jer se pravila odnose na uvoz iz zemalja van Unije.

Kako ovo izgleda na konkretnom primeru?

Da bismo vam bolje ilustrovali uticaj ove promjene, pogledajmo konkretan primjer. Ako npr. naš kupac naruči paket vrijednosti 50 evra iz Kine koji sadrži dva proizvoda, računica izgleda ovako: vrijednost paketa je 50 evra, carina za dva proizvoda iznosi 6 evra, pa je osnovica za PDV 56 evra.

Sa stopom PDV-a od 20 odsto, dodatni porez iznosi 11,2 evra, što znači da ukupna cijena paketa po dolasku u Srbiju bude oko 67,2 evra. U praksi, to je više od 30 odsto skuplje nego ranije, kada je paket mogao da stigne gotovo besplatno.

Ova promjena posebno pogađa kupce koji često naručuju sa popularnih platformi kao što su Temu, Schein i AliExpress. Potrebno će biti pažljivo planirati narudžbine, a oni koji žele da smanje dodatne troškove mogu razmotriti objedinjavanje proizvoda u jedan paket ili kupovinu iz EU, gdje se pravila carine ne primjenjuju na isti način.

U suštini, od jula 2026. popularni online prodavci izvan EU više neće biti sinonim za jeftinu dostavu, pa će naši kupci morati da prilagode svoje navike i planiraju troškove unaprijed kako bi online kupovina i dalje bila isplativa, prenosi Kurir.

Temu

paketi

