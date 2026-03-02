Šta se dešava u BiH: Kolaps usred noći na nekim pumpama - VIDEO

Zbog sukoba na Bliskom istoku postoji realna mogućnost da dođe do naglog poskupljenja goriva, kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini.

Kako javlja "Gardijan" pozivajući se na podatke brokerske kuće IG, američka sirova nafta na putu je da poskupi za čak 9% čim se trgovanje nastavi. To bi cijenu barela moglo podići na više od 73 dolara, što je najviši nivo od juna 2025, kada su SAD započele napade na iranska nuklearna postrojenja.

Analitičari Barklejsa upozoravaju da bi cijena nafte mogla dostići 80 dolara po barelu u slučaju “značajnog poremećaja snabdijevanja".

Zbog toga su brojni vozači, brže-bolje, odmah sinoć krenuli na benzinske pumpe napuniti svoje limene ljubimce.

Na mnogim bh. pumpama se čekalo u kolonama na gorivo, a pojedini donose i kanistere kako bi napravili zalihe, tvrdi portal "Crna hronika".

Cijena goriva bi trebala narasti, a za koliko će zavisiti od daljeg razvoja situacije na Bliskom istoku.

Prema dostupnim informacijama, Iranska revolucionarna garda je djelimično blokirala Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko 20% svjetske nafte.

Svjetski mediji javljaju kako je Iranska revolucionarna garda uputila brodovima poruke da prelazak kroz Hormuški moreuz nije dozvoljen zbog "nesigurnog okruženja“ nakon napada SAD i Izraela na Iran, ali formalna međunarodna zakonska zabrana nije izdata.

Takođe, dvije najveće svjetske brodarske kompanije, Maersk i MSC, obustavile su ili ograničile kretanje svojih plovila kroz strateški izuzetno važan Hormuški moreuz.