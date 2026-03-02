Naučnici otkrili u kom životnom periodu su ljudi najsrećniji

Izvor:
Da li postoji period u životu kada smo zaista najsrećniji ili je sreća samo trenutak koji dolazi i prolazi? Mnogi vjeruju da su to bezbrižne dvadesete, dok drugi tvrde da prava radost stiže tek kasnije, sa iskustvom i sigurnošću. Novo istraživanje bavilo se upravo tim pitanjem i pokušalo da utvrdi u kom životnom dobu je nivo sreće najveći. Rezultati su iznenadili mnoge i pokazali da odgovor nije tako jednostavan kako se na prvi pogled čini.
Ova pitanja, jednostavna i složena u isto vrijeme, muče ljudska bića milenijumima, a do sada se činilo da niko nije pronašao uvjerljiv odgovor.
Novo istraživanje koje je uključilo nekoliko Univerziteta u Njemačkoj i Švajcarskoj, pokušalo je da rasvijetli problem koji je koliko star toliko i aktuelan, pokazuje da naša sreća raste sa nama.
Kako bi došli do ovog zaključka, naučnici su uključili skoro pola miliona ljudi različite dobi i društvenog statusa i ispitali promjene u percepciji subjektivnog blagostanja koje se događaju tokom života.
Iako je subjektivna pa tako nije mjerljiva na naučan način, percepcija blagostanja je "ocijenjena" na osnovu promjena u tri središnje komponente subjektivnog blagostanja:
životno zadovoljstvo
pozitivna emocionalna stanja
negativna emocionalna stanja
Čitajući rezultate ankete, ispada da je faza života u kojoj smo najmanje zadovoljni svojim životom pubertet, odnosno između 9. i 16. godine, a to bi moglo da bude posljedica promjena u tijelu i društvenom životu koje se događaju upravo u ovom razdoblju.
Sreća se povećava s vremenom jer se s godinama povećavaju pozitivna emocionalna stanja i, generalno, percipirani osjećaj zadovoljstva.
Početak ljubavnog i intimnog života, stvaranje porodice, ekonomska stabilnost, izgledi za karijeru i, generalno, ispunjenje kao zaokužene, cjelovite osobe: to su faktori koji igraju ključnu ulogu u postizanju i održavanju sreće.
U posljednjoj životnoj fazi, u prosjeku nakon 70. godine života, sreća pada i njene vrijednosti imaju tendenciju pada: fizička aktivnost se smanjuje, zdravlje se često pogoršava i ima manje društvenih odnosa, takođe i zato što neki vršnjaci umiru.
