Željko Mitrović najavio novu platformu za praćenje Pinkovih kanala

Željko Mitrović, čelnik "Pinka", oštro je reagovao nakon odluke BH Telekoma da iz svoje ponude izbaci kanale u produkciji televizije Pink, poručivši da je riječ o političkoj, a ne poslovnoj odluci.

U objavi na društvenim mrežama, Mitrović se direktno obratio Bošnjacima, podsjetivši da je početkom dvijehiljaditih u Sarajevu dobio pasoš BiH kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje. On je naveo da vjeruje da je razlog prekida saradnje njegovo, kako kaže, opredjeljenje „na američkoj, a ne na iranskoj strani“.

"Praktično, ovo znači da 70 TV kanala koje proizvodi Pink više neće biti dostupno korisnicima ovog operatera širom BiH. Očigledno je da interesi gledalaca više nisu ključni, već religijska i politička opredjeljenja", naveo je Mitrović.

On je poručio da će ostati privržen ideji bratstva srpskog i bošnjačkog naroda, te da vjeruje u zdrav razum, toleranciju i zaštitu sopstvenih interesa.

Mitrović je najavio da će građanima BiH u narednih 30 dana biti ponuđena nova OTT platforma i uređaj za praćenje svih Pinkovih kanala, po cijeni pretplate od 5 KM mjesečno.

"Neće nas ponovo posvađati ni BH Telekom ni bilo koja politička partija", poručio je Mitrović, dodajući da će, kako je naveo, imena onih koji učestvuju u „kvazi-biznis seansi“ Pink pamtiti zauvijek.

Na kraju je najavio skori dolazak u Sarajevo, potpisavši se kao „vječni i neizlječivi jugonostalgičar“.