Davio maloljetnicu s kojom je živio, djevojčica uspjela pomoći

Osnovni sud u Doboju produžio je za dva mjeseca pritvor državljaninu Hrvatske D.M. (31), višestruko osuđivanom prestupniku, osumnjičenom za obljubu maloljetnice sa kojom je stanovao u Doboju, a koju je tukao i davio prijeteći da će je ubiti.

Šesnaestogodišnjakinja je nakon torture uspjela pobjeći iz stana i zatražiti ljekarsku pomoć.

Terete ga za polnu zloupotrebu djeteta starijeg od 15 godina i krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Pritvor mu je produžen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, između ostalog, zbog opasnosti od bjekstva jer je državljanin Hrvatske, koji je rođen u Somboru u Srbiji, a ima prebivalište u Osijeku.

"Osumnjičeni je državljanin Republike Hrvatske, u kojoj ima i prijavljeno prebivalište u Osijeku. Dovedeno u vezu sa težinom krivičnih djela koja se osumnjičenom stavljaju na teret i zaprijećenih kazni zatvora (dvije do osam godina za polnu zloupotrebu djeteta starijeg od petnaest godina i dvije do 10 godina za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici) i činjenicom da se rješenjem Službe za poslove sa strancima BiH osumnjičeni protjeruje sa teritorije BiH i da mu se zabranjuje ulazak i boravak u BiH na period od dvije godine, nedvosmisleno ukazuje na postojanje realne opasnosti, ukoliko bi osumnjičeni bio na slobodi, da bi se dao u bjekstvo kako bi se sakrio od nadležnih organa u cilju izbjegavanja krivične odgovornosti, u kom slučaju bi isti bio nedostupan organima krivičnog gonjenja", naveli su iz Suda.

U konkretnom slučaju, prema ocjeni vijeća, postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo jer se osumnjičenom na teret stavljaju krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina za koje je propisana kazna zatvora od dvije do osam godina, prenosi portal "Nezavisne".

"Ispunjen je objektivni uslov za određivanje pritvora po ovom osnovu, a isti je prema podacima iz kaznene evidencije PU Doboj ranije višestruko osuđivan", precizirali su iz Suda.

On je pet puta osuđen i jedan krivični postupak se vodi, te sve to ukazuje da se radi o osobi sklonoj izvršenju krivičnih djela, odnosno višestrukom povratniku, naročito kada su u pitanju krivična djela sa elementima nasilja.

"Zajedno sa činjenicom da se protiv osumnjičenog vodi još jedan postupak zbog krivičnog djela tjelesna povreda, i to na štetu osobe ženskog pola, kao i načinom izvršenja predmetnih krivičnih djela za koje postoji osnovana sumnja, odnosno upornosti u izvršenju istih, osnovano to ukazuje da postoje naročite okolnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi nastavio da čini ovakva i slična krivična djela", pojasnili su iz Suda.

Inače, osumnjičeni se tereti da je, nakon što je tokom oktobra ili novembra 2025. godine započeo emotivnu vezu sa maloljetnicom koja je tada imala 16 godina i sa istom i živio u vanbračnoj zajednici u iznajmljenom stanu u Doboju, kako navode iz Suda, u nekoliko navrata, svjestan da između njega i oštećene postoji velika nesrazmjera u zrelosti ili uzrastu, a u svrhu zadovoljenja svog polnog nagona, sa oštećenom imao polne odnose.

"Tako je 29/30. januara 2026. godine sa oštećenom imao polni odnos, a potom je bez ikakvog razloga i povoda fizički nasrnuo na istu, zadao joj više udaraca u predjelu glave i cijelog tijela, te je hvatao rukama za vrat u namjeri da je zadavi, kojom prilikom je oštećena zadobila višestruke povrede glave, lica, vrata i grudnog koša, sve vrijeme prijeteći da će je ubiti", navode iz Suda.

Ističe se da je oštećena u jutarnjim časovima pobjegla i obratila se za ljekarsku pomoć.

"Izvršio je obljubu sa djetetom starijim od 15 godina znajući da između njih postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu, te primjenom nasilja ugrozio tjelesni integritet člana svoje porodice, a djelo je učinjeno prema djetetu", navodi se u saopštenju.