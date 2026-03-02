Logo
Pjevačica zabrinuta: Darko Lazić i dalje na Maldivima sa ženom i kćerkom

Blic

Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

Pjevačica Andreana Čekić prisustvovala je slavlju povodom rođenja sina svojih kolega, ali je pažnju medija privukla njena zabrinutost usred drame i haosa koji se trenutno odvija na Bliskom istoku.

Sinoć je u jednom restoranu organizovana glamurozna proslava rođenja sina pjevačkog para Saše Kapora i Nikoline Kovač, a među brojnim zvanicama sa estrade našla se i Andreana Čekić. Pjevačica je iskoristila priliku da podijeli radost, otkrivši da se sa Nikolinom dopisivala, te da je majka dobro nakon porođaja.

Ono što Andreanu Čekić posebno uznemirava jeste aktuelna bezbjednosna situacija u svijetu, zbog čega je vidno potresena.

Kako su mnogi letovi sa egzotičnih destinacija dovedeni u pitanje zbog sukoba i drame u Dubaiju, pjevačica je otkrila kakav im je plan za povratak kući, prenosi Blic.

Zabrinuta za kumove na Maldivima

"Čula sam se sa Darkom Lazićem i Katarinom Lazić, njima odmor još traje, ako povratak bude bio preko Dubaija, promijeniće kartu. Ako ni to ne bude moglo, dobro je njima na Maldivima. Rekla sam mu: ”Kume, tebe Bog baš voli”. Ostaj tamo u raju da uživa", izjavila je Andreana Čekić.

Благој Георгијев

Scena

Bivši igrač Zvezde "zarobljen" u Dubaiju s atraktivnom d‌jevojkom

Ona nije krila strah i neizvjesnost, pa je priznala da telefon bukvalno ne ispušta iz ruku jer strijepi za svoje bliske ljude.

"Što se te situacije tiče, ja sam mnogo potresena, imam mnogo prijatelja u Dubaiju, čujem se redovno sa njima, nadam se da će ovo što prije da stane, ovo je ludilo i ne mogu da vjerujem", vidno uznemirena poručila je pjevačica.

Darko Lazić

Dubai vesti

Izrael Iran

