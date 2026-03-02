Logo
Large banner

Bivši igrač Zvezde "zarobljen" u Dubaiju s atraktivnom d‌jevojkom

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

08:51

Komentari:

0
Благој Георгијев са Мариом Луизом
Foto: Instagram

Bivši igrač Zvezde i reprezentacije Bugarske, Blagoj Georgijev, našao se u jeku haosa na Bliskom Istoku, pa je svoje iskustvo podijelio za bugarske medije.

On je sa svojom atraktivnom partnerkom Mariom Luizom bio na odmoru na Maldivima.

U povratku su sletjeli u Dubai, odakle je trebalo da se vrate za Bugarsku.

Međutim, baš kada su bili u avionu, dogodili su se vazdušni napadi na Ujedinjene Arapske Emirate i tada je počela agonija za nekadašnjeg fudbalera crveno-bijelih, koji i dalje često dolazi na Marakanu, prenosi Telegraf.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković održao lekciju koja se pamti

Georgijev je ispričao da su bili zarobljeni u avionu četiri - pet sati, poslije čega su ih iskrcali i otkazali sve letove. Na putu ka hotelu su doživjeli šok, jer je na 50 metara od njih eksplodirala bomba.

Šta se dešava?

"Sletjeli u Dubai sa Maldiva i trebalo je da letimo za Bugarsku. Sjedili smo u avionu četiri-pet sati, a onda su nas iskrcali i otkazali sve letove. Niko nije znao šta da radi. Dok smo išli ka hotelu, tačno pored nas je eksplodirala bomba, na oko 50 metara. Situacija nije dobra", rekao je Georgijev pa dodao:

"Kada počnu napadi, oglašava se signal i svi se sklanjaju unutra. Za sada čekamo. Aerodromi su zatvoreni, vazdušni prostor je zatvoren. Zabrinut sam, ali nema panike. Čekamo bolji razvoj situacije. Neizvesnost, to najviše muči".

Ања Бла

Scena

Ne mari za haos: Anja Bla se sunča na praznoj plaži dok iza nje kulja dim u Dubaiju

Period u Zvezdi

Blagoj Georgijev je tokom karijere odigrao 49 mečeva za reprezentaciju Bugarske i postigao je pet golova.

Za Zvezdu je igrao u sezoni 2006/07, kada je osvojio duplu krunu, a odigrao je devet utakmica u crveno-bijelom dresu.

Podijeli:

Tagovi :

Dubai vesti

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Инфлунсерка Ања Бла

Scena

Ne mari za haos: Anja Bla se sunča na praznoj plaži dok iza nje kulja dim u Dubaiju

2 h

0
Жељко Митровић најавио нову платформу за праћење Пинкових канала

Scena

Željko Mitrović najavio novu platformu za praćenje Pinkovih kanala

3 h

0
Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

Scena

Jelena Tomašević hitno prebačena u bolnicu: Pozlilo joj na bini

3 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Milica Todorović se nije oglašavala cijelu trudnoću, a sada se pojavila u suzama

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

10

15

MUP upozorio građane: Ne otvarajte link

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner