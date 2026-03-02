Bivši igrač Zvezde i reprezentacije Bugarske, Blagoj Georgijev, našao se u jeku haosa na Bliskom Istoku, pa je svoje iskustvo podijelio za bugarske medije.

On je sa svojom atraktivnom partnerkom Mariom Luizom bio na odmoru na Maldivima.

U povratku su sletjeli u Dubai, odakle je trebalo da se vrate za Bugarsku.

Međutim, baš kada su bili u avionu, dogodili su se vazdušni napadi na Ujedinjene Arapske Emirate i tada je počela agonija za nekadašnjeg fudbalera crveno-bijelih, koji i dalje često dolazi na Marakanu, prenosi Telegraf.

Georgijev je ispričao da su bili zarobljeni u avionu četiri - pet sati, poslije čega su ih iskrcali i otkazali sve letove. Na putu ka hotelu su doživjeli šok, jer je na 50 metara od njih eksplodirala bomba.

Šta se dešava?

"Sletjeli u Dubai sa Maldiva i trebalo je da letimo za Bugarsku. Sjedili smo u avionu četiri-pet sati, a onda su nas iskrcali i otkazali sve letove. Niko nije znao šta da radi. Dok smo išli ka hotelu, tačno pored nas je eksplodirala bomba, na oko 50 metara. Situacija nije dobra", rekao je Georgijev pa dodao:

"Kada počnu napadi, oglašava se signal i svi se sklanjaju unutra. Za sada čekamo. Aerodromi su zatvoreni, vazdušni prostor je zatvoren. Zabrinut sam, ali nema panike. Čekamo bolji razvoj situacije. Neizvesnost, to najviše muči".

Period u Zvezdi

Blagoj Georgijev je tokom karijere odigrao 49 mečeva za reprezentaciju Bugarske i postigao je pet golova.

Za Zvezdu je igrao u sezoni 2006/07, kada je osvojio duplu krunu, a odigrao je devet utakmica u crveno-bijelom dresu.