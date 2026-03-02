Logo
Ne mari za haos: Anja Bla se sunča na praznoj plaži dok iza nje kulja dim u Dubaiju

Инфлунсерка Ања Бла
Influenserka Anja Blagojević, poznata kao Anja Bla, nedavno je započela novi život u Dubaiju, gdje se preselila prije nekoliko mjeseci.

Iako grad trese panika zbog napada, Anja ne mari za dešavanja oko sebe.

Ona je odlučila da iskoristi sunčani dan za odmor na plaži i svoje trenutke podelila je na Instagramu.

Pozirala je u tanga bikiniju, a potom se opustila na ležaljci, uživajući kao da se ništa ne dešava.

Podijelila je niz fotografija sa plaže, a na jednoj se vidi dim koji kulja iza nje od ispaljenih raketa.

Anja nije skidala osmijeh sa lica, što pokazuje da trenutni haos u Dubaiju ne utiče na nju, dok su je u komentarima pitali da li je bezbjedna.

Весна Ђогани Ђоле Ђогани

Zanimljivosti

Evo šta rade Vesna i Đole Đogani u jeku priča o razvodu

Podsjetimo, Anja se oglasila iz Dubaija povodom situacije u tom mjestu koja je za mnoge dramatična, a dosta ljudi se sklonilo na mjesta koja smatraju sigurnim.

"Hvala svima koji su pisali... Mi smo pomjerile sofu da ne spavamo do prozora i pijemo vino", napisala je Anja od koje se ne odvaja njena drugarica, piše Telegraf.

