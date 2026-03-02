Ne mari za haos: Anja Bla se sunča na praznoj plaži dok iza nje kulja dim u Dubaiju

Izvor:
Telegraf
02.03.2026
08:24
Komentari:0
Influenserka Anja Blagojević, poznata kao Anja Bla, nedavno je započela novi život u Dubaiju, gdje se preselila prije nekoliko mjeseci.
Iako grad trese panika zbog napada, Anja ne mari za dešavanja oko sebe.
Ona je odlučila da iskoristi sunčani dan za odmor na plaži i svoje trenutke podelila je na Instagramu.
Pozirala je u tanga bikiniju, a potom se opustila na ležaljci, uživajući kao da se ništa ne dešava.
Podijelila je niz fotografija sa plaže, a na jednoj se vidi dim koji kulja iza nje od ispaljenih raketa.
Anja nije skidala osmijeh sa lica, što pokazuje da trenutni haos u Dubaiju ne utiče na nju, dok su je u komentarima pitali da li je bezbjedna.
Zanimljivosti
Evo šta rade Vesna i Đole Đogani u jeku priča o razvodu
Podsjetimo, Anja se oglasila iz Dubaija povodom situacije u tom mjestu koja je za mnoge dramatična, a dosta ljudi se sklonilo na mjesta koja smatraju sigurnim.
"Hvala svima koji su pisali... Mi smo pomjerile sofu da ne spavamo do prozora i pijemo vino", napisala je Anja od koje se ne odvaja njena drugarica, piše Telegraf.
Scena
3 h0
Scena
3 h0
Scena
13 h0
Scena
13 h0
Najnovije
Najčitanije
10
30
10
29
10
26
10
26
10
15
Trenutno na programu