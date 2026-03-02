Poznat datum održavanja sjednice Kolegijuma NSRS

02.03.2026
09:31
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine za srijedu.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red - utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Trideset četvrte posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, kao i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Osamnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Svijet
Tramp otkrio: "Svi su mrtvi"
Najnovije
Najčitanije
10
37
10
30
10
29
10
26
10
26
Trenutno na programu