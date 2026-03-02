Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

Sve više domaćih pjevačica posljednjih godina odlučuje da investiraju u luksuzne nekretnine u Dubaiju, gradu koji je postao omiljena destinacija poznatih ličnosti za kupovinu stanova.

Ove investicije privlače pažnju javnosti, posebno sada, kada je zbog aktuelne bezbjednosne situacije u Emiratima interesovanje za poznate ličnosti koje tamo posjeduju nekretnine poraslo.

Pjevačica Vanja Mijatović kupila je stan u Dubaiju, što je i ona sama potvrdila.

Izvor blizak pjevačici, istakao je jednom prilikom da je birala dobru lokaciju u luksuznoj zgradi, tačnije bliznakinje od po 50 spratova povezane mostom na samom vrhu. Mijatovićeva je sada vlasnica stana koji se nalazi u zgradi sa otvorenim i zatvorenim bazenom, saunom, nekoliko teretana i bioskopom.

Vanja uskoro ide da obiđe stan, a platila je agenta koji će sve ostalo da rješava. Ona ne planira za sada tu da boravi kad ode u Dubai, nego želi da izdaje stan koji se, inače, nalazi na 18. spratu i biće potpuno opremljen namještajem i bijelom tehnikom po preuzimanju – pričao je izvor, a onda je i ona sama sve potvrdila:

"Istina je da sam kupila stan, ali ne volim da pričam o tome, to je kupljeno još pre dve-tri godine. Svaka vam čast kako ste saznali, ne zna mnogo ljudi za to. O novcu svakako ne bih govorila", rekla je Mijatovićeva kratko.

Pjevačica Dušica Grabović tvrdi da je takođe investirala u luksuznu nekretninu u Dubaiju, a otkrila je da je kupila stan vrijedan 500.000 evra.

"Kupila sam stan od pola miliona evra u Dubaiju, služi me robot 24 sata", rekla je nedavno pjevačica.

Za pjevačicu Aleksandru Mladenović takođe se šuškalo da planira kupovinu stana u Dubaiju.

Ona je otkrila da planira da ga kupi s namjerom da ga izdaje i tako ostvari dodatni prihod.

"Istina je da sam pikirala jedan stan u Dubaiju i da ću da ga pazarim. Meni se dopada zato što tamo ima more, jer je lijepo i uživam, ne može niko da ti narušava mir i odmor, ne možeš mnogo naših ljudi da sretneš tamo. Uzimam stan zbog izdavanja, to je biznis. Ako se pojavi neki dobar dasa u Dubaiju, što da se ne preselim. Nemam nikakve poroke i pametno ulažem. Trudim se da moja porodica bude zadovoljna i da ja budem zadovoljna. I moja kuma Vanja Mijatović je tamo kupila stan i to mi je bila motivacija", objasnila je Aleksandra Mladenović, prenosi Telegraf.