Uhapšen sin pjevačice Šer

Izvor:

Informer

02.03.2026

09:02

Ухапшен син пјевачице Шер
Foto: Tanjug/AP

Sin legendarne pjevačice Šer, Ilajdža Blu Olman (49), uhapšen je u saveznoj državi Nju Hempšir zbog sumnje na napad i neovlašćeni ulazak na posjed, prenose američki mediji.

Prema pisanju portala TMZ, Olman je priveden u petak, 27. februara, nakon navodnog incidenta u jednoj privatnoj školi u Konkordu. Portparol Policijske uprave Konkord izjavio je da je škola prijavila "nepoželjnu osobu na imanju", koja je, kako se tvrdi, pravila nered i ponašala se ratoborno.

Protiv Ilajdže su, prema istim izvorima, podignute dve tačke optužnice za napad, kao i po jedna za neovlašćeni upad na posjed, krivične pretnje i remećenje javnog reda i mira.

Isti izvor navodi da je pušten istog dana uz ličnu garanciju, što znači da nije morao da plati kauciju, već se obavezao da će se pojaviti na narednim ročištima. Istraga je u toku, a mediji ističu da Olman navodno nema nikakvu vezu sa školom u kojoj se incident dogodio.

Šer se za sada nije oglašavala povodom ovog slučaja, iako su američki mediji kontaktirali njenog predstavnika za komentar.

Ovo, međutim, nije prvi put da se Ilajdža suočava sa problemima. U junu 2025. godine hitno je prevezen u medicinsku ustanovu u Kaliforniji nakon što su policajci naveli da se ponašao nepredvidivo.

Njegova supruga, od koje se razvodi, Marijangela King Olman, ranije je za magazin People izjavila da je Ilajdža, uprkos ličnim izazovima, posvećen trezvenosti.

"Iako je istina da se Ilajdža u prošlosti suočavao sa ličnim problemima, jedno je stalno, njegova nepokolebljiva posvećenost trezvenosti i lojalnost prema onima koje voli", poručila je ona, dodajući da će mu uvijek pružati podršku.

Par je bio u braku 11 godina, a zahtjev za razvod podnijet je u aprilu 2025. godine. Prethodno je 2021. pokrenut razvod, ali je postupak obustavljen nakon kratkog pomirenja.

Podsjetimo, Šer je 2023. godine podnijela zahtjev za privremeno starateljstvo nad imovinom svog sina, navodeći zabrinutost zbog njegovog mentalnog zdravlja i navodne zloupotrebe supstanci. U sudskim dokumentima istakla je da nije u stanju da samostalno upravlja finansijama, kao i bojazan da bi mogao da potroši nasledstvo koje je dobio nakon smrti svog oca, Grega Almana, 2017. godine.

Sud je 2024. odbio njen zahtjev, uz obrazloženje da je Ilajdža sposoban da upravlja svojim finansijama, da ima obezbijeđen smještaj i da je, prema dostupnim testovima, bez upotrebe narkotika, prenosi Informer.

