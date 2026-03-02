Ubica ostaje iza rešetaka: Na Božić nožem usmrtio osamnaestogodišnjaka

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu produžio je pritvor Nenadu M. (30) iz Obrovca, osumnjičenom da je na Božić, 7. januara ove godine, u ugostiteljskom objektu u Tovariševu nožem usmrtio osamnaestogodišnjeg Nenada Gojića.

Odlukom suda, osumnjičeni će ostati u pritvoru najmanje do 8. marta, a ista mjera produžena je i njegovom navodnom pomagaču, Milanu K. (46) iz Bačke Palanke.

Nauka i tehnologija Broj AI robota mogao bi nadmašiti broj radnika

Razlozi za zadržavanje u pritvoru

Sud je procijenio da i dalje postoje tri ključna zakonska osnova za zadržavanje osumnjičenih:

Opasnost od bjekstva i uticaja na svjedoke;

Rizik od ponavljanja krivičnog djela u kratkom vremenskom periodu;

Uznemirenje javnosti izazvano težinom i načinom izvršenja zločina.

"Muzika je stala, on se samo uhvatio za vrat"

Podsjetimo, jezivo ubistvo odigralo se tokom praznične večeri u kafiću, pred brojnim svjedocima. Prema riječima očevidaca, svemu je prethodila svađa koja je u sekundi eskalirala u tragediju. Nenad M. je, kako se sumnja, potegao nož i mladića ubo direktno u vrat.

Zdravlje Prosječan životni vijek značajno se povećao, evo i zašto

"Pao je na pod i počeo da krvari. Rana je bila toliko strašna da je bilo nemoguće zaustaviti krvarenje. Svi su počeli da vrište i bježe, scena je bila jeziva", ispričao je jedan od svjedoka za medije.

Nesrećni tinejdžer preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu ka bolnici, dok je napadač pobjegao sa lica mjesta.

Nož pronađen u automobilu

Ubrzo nakon zločina, policija je locirala i lišila slobode i Milana K. (46). On se tereti da je nakon krvavog pira svojim automobilom prevezao Nenada M. i tako mu pomogao u pokušaju bjekstva.

Scena Bivši igrač Zvezde "zarobljen" u Dubaiju s atraktivnom d‌jevojkom

Prilikom pretresa vozila kojim je upravljao Milan K., inspektori su pronašli ključni dokaz - nož za koji se vjeruje da je korišten prilikom kobnog napada. Protiv njega se vodi postupak za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.