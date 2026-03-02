Logo
Large banner

Ubica ostaje iza rešetaka: Na Božić nožem usmrtio osamnaestogodišnjaka

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

09:01

Komentari:

0
Убијен тинејџер
Foto: Ustupljena fotografija

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu produžio je pritvor Nenadu M. (30) iz Obrovca, osumnjičenom da je na Božić, 7. januara ove godine, u ugostiteljskom objektu u Tovariševu nožem usmrtio osamnaestogodišnjeg Nenada Gojića.

Odlukom suda, osumnjičeni će ostati u pritvoru najmanje do 8. marta, a ista mjera produžena je i njegovom navodnom pomagaču, Milanu K. (46) iz Bačke Palanke.

Роботска рука

Nauka i tehnologija

Broj AI robota mogao bi nadmašiti broj radnika

Razlozi za zadržavanje u pritvoru

Sud je procijenio da i dalje postoje tri ključna zakonska osnova za zadržavanje osumnjičenih:

Opasnost od bjekstva i uticaja na svjedoke;

Rizik od ponavljanja krivičnog djela u kratkom vremenskom periodu;

Uznemirenje javnosti izazvano težinom i načinom izvršenja zločina.

"Muzika je stala, on se samo uhvatio za vrat"

Podsjetimo, jezivo ubistvo odigralo se tokom praznične večeri u kafiću, pred brojnim svjedocima. Prema riječima očevidaca, svemu je prethodila svađa koja je u sekundi eskalirala u tragediju. Nenad M. je, kako se sumnja, potegao nož i mladića ubo direktno u vrat.

Љубав, стари људи

Zdravlje

Prosječan životni vijek značajno se povećao, evo i zašto

"Pao je na pod i počeo da krvari. Rana je bila toliko strašna da je bilo nemoguće zaustaviti krvarenje. Svi su počeli da vrište i bježe, scena je bila jeziva", ispričao je jedan od svjedoka za medije.

Nesrećni tinejdžer preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu ka bolnici, dok je napadač pobjegao sa lica mjesta.

Nož pronađen u automobilu

Ubrzo nakon zločina, policija je locirala i lišila slobode i Milana K. (46). On se tereti da je nakon krvavog pira svojim automobilom prevezao Nenada M. i tako mu pomogao u pokušaju bjekstva.

Благој Георгијев

Scena

Bivši igrač Zvezde "zarobljen" u Dubaiju s atraktivnom d‌jevojkom

Prilikom pretresa vozila kojim je upravljao Milan K., inspektori su pronašli ključni dokaz - nož za koji se vjeruje da je korišten prilikom kobnog napada. Protiv njega se vodi postupak za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Podijeli:

Tagovi :

produžen pritvor

Novi Sad

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

1 h

0
Већ је почело: Нагли раст цијена нафте

Ekonomija

Već je počelo: Nagli rast cijena nafte

1 h

0
Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења

Srbija

Stižu nova pravila za odlazak u penziju: Evo šta se mijenja

1 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Đoković održao lekciju koja se pamti

1 h

0

Više iz rubrike

Давио малољетницу с којом је живио, дјевојчица успјела помоћи

Hronika

Davio maloljetnicu s kojom je živio, djevojčica uspjela pomoći

2 h

0
Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

Hronika

Muškarac (39) izboden nožem: Prolaznik mu spasio život

3 h

0
Аутомобил у пламену

Hronika

Vatra progutala automobil na auto-putu

13 h

0
Дјед жртва тешке преваре: У дворишту погађао цијену стоке, а лопови из куће однијели паре и злато

Hronika

Djed žrtva teške prevare: U dvorištu pogađao cijenu stoke, a lopovi iz kuće odnijeli pare i zlato

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner