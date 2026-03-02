Logo
Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

RT Balkan

02.03.2026

08:47

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона
Foto: Tanjug / AP

Snage protivvazdušne odbrane oborile su 172 ukrajinska drona iznad pet ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Tokom noći, od 23 do do 7 časova ujutru po moskovskom vremenu 2. marta, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 172 ukrajinske bespilotne letjelice", navodi se u saopštenju.

Nafta

Ekonomija

Već je počelo: Nagli rast cijena nafte

Oboreno je 67 bespilotnih letjelica iznad Crnog mora, 66 iznad Krasnodarskog kraja, 23 iznad Krima i osam iznad Azovskog mora.

Još četiri drona su neutralisana iznad Belgorodske, tri iznad Kurske i jedna iznad Astrahanske oblasti, prenosi RT Balkan.

