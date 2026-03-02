Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

Snage protivvazdušne odbrane oborile su 172 ukrajinska drona iznad pet ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Tokom noći, od 23 do do 7 časova ujutru po moskovskom vremenu 2. marta, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 172 ukrajinske bespilotne letjelice", navodi se u saopštenju.

Oboreno je 67 bespilotnih letjelica iznad Crnog mora, 66 iznad Krasnodarskog kraja, 23 iznad Krima i osam iznad Azovskog mora.

Još četiri drona su neutralisana iznad Belgorodske, tri iznad Kurske i jedna iznad Astrahanske oblasti, prenosi RT Balkan.