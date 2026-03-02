Srušio se američki F-15 u Kuvajtu (VIDEO)

Izvor:
ATV
02.03.2026
08:10
Komentari:0
Američki vojni avion F-15 srušio se u Kuvajtu, prenosi portal "Clash report".
Na snimku koji je portal objavio na društvenoj mreži Iks vidi se kako avion, u plamenu, pada vrteći se u krug.
Svijet
Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu
Kako se navodi, pilot aviona se katapultirao i preživio.
Portal dodaje da je lokalno stanovništvo stavilo pilota u gepek automobila i odvezlo ga na bezbjedno.
BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Najnovije
Najčitanije
10
42
10
42
10
37
10
30
10
29
Trenutno na programu