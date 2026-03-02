Srušio se američki F-15 u Kuvajtu (VIDEO)

Američki vojni avion F-15 srušio se u Kuvajtu, prenosi portal "Clash report".

Na snimku koji je portal objavio na društvenoj mreži Iks vidi se kako avion, u plamenu, pada vrteći se u krug.

Kako se navodi, pilot aviona se katapultirao i preživio.

Portal dodaje da je lokalno stanovništvo stavilo pilota u gepek automobila i odvezlo ga na bezbjedno.