Logo
Large banner

Srušio se američki F-15 u Kuvajtu (VIDEO)

Izvor:

ATV

02.03.2026

08:10

Komentari:

0
Срушио се амерички авион
Foto: X/Screenshot

Američki vojni avion F-15 srušio se u Kuvajtu, prenosi portal "Clash report".

Na snimku koji je portal objavio na društvenoj mreži Iks vidi se kako avion, u plamenu, pada vrteći se u krug.

Бахреин

Svijet

Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

Kako se navodi, pilot aviona se katapultirao i preživio.

Portal dodaje da je lokalno stanovništvo stavilo pilota u gepek automobila i odvezlo ga na bezbjedno.

Podijeli:

Tagovi :

Kuvajt

avion

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бахреин

Svijet

Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

2 h

0
Саша Мићин

Svijet

Mićin za ATV: Uklanjanje Hamneija pokušaj slabljenja Irana

2 h

0
У Српској рођено 19 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 19 beba

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Majka osuđena na doživotnu robiju zbog smrti kćerke koja je imala samo 26 kilograma

2 h

0

Više iz rubrike

Бахреин

Svijet

Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

2 h

0
Саша Мићин

Svijet

Mićin za ATV: Uklanjanje Hamneija pokušaj slabljenja Irana

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Majka osuđena na doživotnu robiju zbog smrti kćerke koja je imala samo 26 kilograma

2 h

0
Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа

Svijet

Pucnjava u noćnom klubu: Povrijeđeno najmanje 9 osoba

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

10

42

Hoće li "vaskrsnuće" Šarovića i Bosića predati Stanivukoviću kandidaturu

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner