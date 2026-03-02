Logo
Majka osuđena na doživotnu robiju zbog smrti kćerke koja je imala samo 26 kilograma

Telegraf

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Majka djevojčice (14) osuđena je na kaznu doživotnog zatvora zbog smrti svoje ćerke, čije je izgladnjelo tijelo pronađeno u njihovoj kući u Zapadnoj Virdžiniji.

Krivična prijava navodi da je Džuli Miler znala da njena tinejdžerka ima poremećaj ishrane i da joj najmanje četiri godine nije obezbijedila medicinsko liječenje. Hapšenje Milerove pokrenulo je preispitivanje preopterećenog sistema socijalne zaštite djece u toj saveznoj državi.

Tužilac okruga Bun, Den Holstin, rekao je da je Kinedi Miler posljednje dane svog života provela sama na podu kupatila i da je imala svega 26 kilograma. Kinedi Miler je preminula u aprilu 2024. godine, prenosi Independet.

"Ovo dijete je bukvalno umrlo od gladi", rekla je sudija Okružnog suda okruga Bun, Stejsi Novicki-Eldridž, tokom izricanja presude. "Nijedno dijete nikada ne bi smjelo da prođe kroz tako nešto."

Džuli Miler (51) priznala je krivicu u novembru za smrt djeteta od strane roditelja, staratelja ili čuvara i imaće pravo na uslovni otpust nakon što odsluži 15 godina zatvora.

Dva djeda i baka djevojčice živjeli su u kući u Morisvejlu. Džeri Stoun proglašen je nesposobnim za suđenje zbog pogoršanja kognitivnih sposobnosti, dok se Dona Stoun sljedećeg mjeseca suočava sa suđenjem po optužbi za zanemarivanje djeteta sa smrtnim ishodom.

Savezna revizija objavljena u novembru, pokrenuta nakon smrti djevojčice, utvrdila je da država nije poštovala propise o reagovanju na prijave zlostavljanja i zanemarivanja djece, uključujući propuste u većini slučajeva da se intervjuišu djeca ili odrasli i procijene neposredni bezbjednosni rizici.

Smrt je takođe podstakla državnu istragu o tome da li su organi reda i službe za zaštitu djece mogli da intervenišu. Državno Odjeljenje za ljudske usluge sada zahtijeva da se potencijalni slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja prijavljuju putem posebnog telefonskog broja kako bi bili zvanično evidentirani. U toku aktuelne zakonodavne sednice podnijeto je više prijedloga zakona s ciljem unapređenja sistema zaštite djece u državi. Guverner Patrik Morisi prošle godine je obećao da će objaviti rezultate istraga o zaštiti djece koji su ranije bili uskraćeni javnosti.

U junu 2024. godine, Brajan Abraham, šef kabineta tadašnjeg republikanskog guvernera Džima Džastisa, izjavio je da je državna policija pozvana da provjeri stanje djevojčice u martu 2023. godine, ali da nije pronašla nikakve naznake zlostavljanja. Jedan policajac je potom neformalno sugerisao lokalnoj kancelariji za ljudske usluge da bi joj možda bila potrebna pomoć u vezi sa mentalnim zdravljem.

Međutim, prema Abrahamovim riječima, nije bilo naknadnih provjera. Policajac je naveo da mu je djevojčica djelovala zdravo, ali da je rekla kako zbog anksioznosti i straha od kontakta s ljudima nakon pandemije kovida-19 ne želi da napušta kuću. Kinedi Miler je posljednji put pohađala javnu školu 2021. godine i u vrijeme smrti bila je školovana kod kuće.

Prema državnom zakonu, roditelji djece koja se školuju kod kuće dužni su da sprovode godišnje akademske procjene, ali su obavezni da ih dostave državi tek nakon trećeg, petog, osmog i jedanaestog razreda. Neprijavljivanje procjena može dovesti do isključenja djeteta iz programa školovanja kod kuće i pokretanja postupka zbog izostajanja iz škole od strane okruga.

Državni podaci pokazuju da majka nikada nije predala obavezne procjene za svoju ćerku, prenijeli su lokalni mediji.

