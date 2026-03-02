Logo
Pucnjava u noćnom klubu: Povrijeđeno najmanje 9 osoba

Izvor:

Tanjug

02.03.2026

07:45

Komentari:

0
Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа
Foto: pexels

Najmanje devet osoba povrijeđeno je danas u pucnjavi u noćnom klubu u Sinsinatiju u američkoj saveznoj državi Ohajo, saopštila je policija.

Navodi se da još nema uhapšenih u vezi sa pucnjavom, prenio je AP.

Иран-Израел-напад

Svijet

Gdje su sve jutros odjeknule eksplozije?

Ističe se da su povrijeđeni prebačeni u bolnice i da njihove povrede nisu opasne po život.

Policija je saopštila da je oko 500 do 600 ljudi bilo u noćnom klubu "Riverfront lajv" kada je došlo do incidenta.

Komentari (0)
