Pucnjava u noćnom klubu: Povrijeđeno najmanje 9 osoba

Izvor:
Tanjug
02.03.2026
07:45
Komentari:0
Najmanje devet osoba povrijeđeno je danas u pucnjavi u noćnom klubu u Sinsinatiju u američkoj saveznoj državi Ohajo, saopštila je policija.
Navodi se da još nema uhapšenih u vezi sa pucnjavom, prenio je AP.
Svijet
Gdje su sve jutros odjeknule eksplozije?
Ističe se da su povrijeđeni prebačeni u bolnice i da njihove povrede nisu opasne po život.
Policija je saopštila da je oko 500 do 600 ljudi bilo u noćnom klubu "Riverfront lajv" kada je došlo do incidenta.
More Terrorist attacks in the Homeland 🇺🇸!13 people shot at Riverfront Live in Cincinnati, Ohio! pic.twitter.com/Sin11uuFXg— AlexanderSobhani (@xandersobhani) March 2, 2026
Najnovije
Najčitanije
10
42
10
42
10
37
10
30
10
29
Trenutno na programu