Italijanski carinici u paketu iz BiH pronašli lobanju medvjeda

02.03.2026

07:07

Foto: Unsplash

Pripadnici italijanske Guardia di Finanza imali su krajnje neobično otkriće tokom pregleda paketa na milanskom aerodromu Malpensa, kada su u pošiljci iz BiH otkrili lobanju medvjeda!

Kako prenose italijanski mediji, navodno je pokušano da se pošalje kao „obični paket“.

Svijet

Sukob dvije bande u centru Ciriha: Povrijeđen mladić iz BiH

Dalje se navodi da je jednom od carinika „zapao za oko“ ovaj paket koji nije djelovao ništa drugačije od ostalih. Ali, na sreću on je obratio pažnju na sadržaj i shvatio da se unutra nalazi nešto jezivo: lobanja medvjeda pronađena je u paketu na aerodromu Malpensa. Vjerovatno se radilo o morbidnom trofeju nekog lovačkog turnira, koji svakako nije mogao biti poslat na ovakav način.

Među mnogim čudnim predmetima koji svakodnevno prolaze transportnim trakama na velikom aerodromu kao što je Milano-Malpensa, ovo je sigurno jedan od najmorbidnijih koje je nadzor mogao da otkrije. Iz Guardia di Finanza su potvrdili da je pošiljka stigla iz Bosne i Hercegovine.

U CITES dokumentima, koji su neophodni za transport životinjskih ostataka (kože, trofeji, oklopi itd.), bila je prijavljena samo koža životinje, ali ne i ono što je ostalo od njene glave. Lobanja je bila nespretno sakrivena među ambalažom i lako je otkrivena od strane operativnog odjeljenja Agencije za carine i monopole i CITES grupe u Malpensi.

Svijet

Novi vrhovni vođa Irana mogao bi biti izabran za dan, dva

Iako je u dokumentaciji stajala opšta definicija „lovački trofej“, lobanja je zaplijenjena jer nije bila prijavljena.

Kako prenose mediji, ovo, nažalost, nije bio izolovan slučaj – ostaci ubijenih životinja često se šalju kao lovački trofeji. Mnogi lovci i ljubitelji lova odlaze u inostranstvo, naročito u zemlje Balkana ili istočne Evrope, da bi praktikovali ono što smatraju sportom ili običnim hobijem.

Tokom svojih lovačkih avantura dolaze do trofeja koje žele da ponesu kući. Za to koriste CITES dokumentaciju. Inače, prije slanja, svi ti trofeji moraju proći proces taksidermije, kojim se koža i ostaci pripremaju da zadrže prirodan izgled.

Svijet

Iran ispalio novi talas raketa prema Izraelu

Vjerovatno je upravo to bio slučaj sa ovim paketom, koji je poslala jedna od organizacija iz Bosne i Hercegovine, koje često nude ovakve „usluge“, prenose Nezavisne.

