Ovo su najgore vrste ribe: Štete srcu i dižu holesterol

Nije svaka vrsta ribe dobra. Među popularnim vrstama krije se i najgora vrsta ribe čijom konzumacijom štetimo srcu i dižemo holesterol.
Zvuči ukusno; međutim, da li je riba koju svakodnevno jedemo zaista bogata nutritivnim vrijednostima i ima tako veliki uticaj na funkcionisanje našeg tijela? Ne nužno. Među najpopularnijim vrstama ribe, dostupnim u svakoj prodavnici, ima onih koje ne bi trebalo da jedemo.
Ribu vrijedi jesti jer sadrži omega-3 kiseline, dobar je izvor vitamina D, E, A i onih iz grupe B, kao i minerala. Pored toga, zadovoljava potrebu za proteinima.
Lista onih za koje stručnjaci preporučuju da ih uključe u ishranu uključuje, između ostalog: skušu, haringu, polak, bakalar, losos, smuđa, sardine i tunjevinu. Mnogo zavisi i od toga odakle dolazi riba.
One sa Atlantika ili Pacifika su bolje jer sadrže manje žive. U isto vrijeme, prema Medonetu, odrasla osoba bi morala da pojede, na primjer, desetak konzervi tunjevine da bi se otrovala ovim elementom.
Stvari su malo drugačije za buduće majke i žene koje planiraju trudnoću. Kako savjetuju iz Instituta za majku i dijete, trebalo bi ih ograničiti samo na mršave i ne predatorske ribe iz pomenutih Atlantskog i Tihog okeana, kao i Sjevernog mora. Čak i mala djeca treba da jedu takvu ribu.
Kada jedemo ribu posebno nam je važno da sadrži mnogo omega-3 masnih kiselina. Nažalost, pangasius ih praktično ne sadrži… Ova slatkovodna riba, delikatnog ukusa, veoma je popularna u Srbiji. U stvari, pangasius dolazi iz Vijetnama, gdje se uzgaja u užasnim uslovima. Jedinke pangasiusa su sve na veoma malom području, zbog čega nijesu u stanju da se prirodno razmnožavaju.
U tu svrhu, uzgajivači im daju posebne hormonske injekcije (sa horionskim gonadotropinom) i tove pangasiusa specijalnom hranom koja se sastoji od ribljeg brašna, soje i kasave.
Kakvi su efekti? Svi sastojci sumnjivog kvaliteta idu sa ribom u naš organizam.
Tilapija je takođe azijska slatkovodna riba. Vještački uzgajana u rezervoarima zagađene vode, takođe je punjena hormonima i sastojcima koji podstiču brzi razvoj. Tilapija sadrži velike količine arahidonske kiseline iz grupe omega-6, čiji redovni unos može izazvati upale, srčana oboljenja i starenje ćelija.
Počnimo sa činjenicom da nilski smuđ ima nemasno meso, dosta proteina i bogat je vitaminom A. Međutim, osim ovih nekoliko prednosti (koje imaju i druge, zdravije ribe), sadrži vrlo malo omega-3 masnih kiselina i ima veliku količinu palmitinske kiseline.
Zvuči egzotično? Međutim, ovaj sastojak doprinosi proizvodnji lošeg holesterola (LDL).
Potvrđeno je da leptir riba sadrži opasnu, tešku ili neprobavljivu oleinsku kiselinu (sadrži estre voska). Česta konzumacija butterfisha može dovesti do dijareje, mučnine, pa čak i povraćanja.
Uslovi u masovnom uzgoju škampa često su sporni. Pored toga, mnogi ljudi zaboravljaju da ih očiste prije jela i dodaju škampe u jelo zajedno sa muljem u crijevima (vidljiva tanka crna traka na leđima). Iako su škampi izvor proteina, oni takođe doprinose povećanju lošeg holesterola.
