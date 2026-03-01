Ove simptome ne smijete ignorisati: Evo kada je glavobolja znak za uzbunu

Neurolog dr Bejbing Čen upozorio je na dva znaka aneurizme mozga koja se nikada ne smiju ignorisati jer mogu ukazivati na stanje opasno po život.

Aneurizma je izbočenje na krvnom sudu u mozgu, a ako pukne, može doći do krvarenja. Iako je većina aneurizmi mala i ne izaziva simptome, pa se često otkrije slučajno, postoje važni znaci upozorenja, objavio je dr Čen na TikToku.

Svijet Ambasador BiH u UAE: Poslata je poruka

Znaci na očima

Dr Čen, poznatiji kao dr Bing, objasnio je o čemu je riječ.

"Prvi znak o kojem ću govoriti je kombinacija simptoma koja se može vidjeti kod određene vrste aneurizme mozga. To uključuje spušten kapak na jednom oku, proširenu zjenicu na istoj strani, kao i poteškoće s pomjeranjem oka, uz zamućen i dupli vid. To može biti upozorenje da se velika aneurizma nalazi na zadnjoj komunikantnoj arteriji, važnom krvnom sudu u mozgu, i da pritiska treći moždani živac", rekao je.

Glavobolja

Iznenadna i izuzetno jaka glavobolja još je jedan mogući znak aneurizme.

"Drugi znak je jaka glavobolja", kazao je dr Bing.

Republika Srpska Dodik: Uvijek i iznova braniti temelje Srpske

"To je glavobolja čiji bol za svega nekoliko sekundi do minut naraste na 10 od 10. To može biti znak da aneurizma upravo puca ili je u ranoj fazi pucanja."

Faktori rizika

Dr Bing je podijelio i neke od ključnih faktora rizika za aneurizmu mozga.

"Mnoge aneurizme imaju genetsku komponentu. Zato, ako u porodici imate istoriju moždanih aneurizmi, vrijedi razgovarati s ljekarom o pregledu", savjetuje.

"Postoje i stvari koje svi možemo učiniti kako bismo smanjili rizik, poput prestanka pušenja, izbjegavanja prekomjernog unosa alkohola i održavanja krvnog pritiska pod kontrolom."

Svijet Pogođena luka u Abu Dabiju

Kada pozvati hitnu pomoć

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi da treba odmah pozvati hitnu pomoć ako vi ili neko drugi iznenada doživite izuzetno jaku glavobolju koja ne prolazi.

Hitno je i ako se pojavi slabost lica, na primjer kada jedna strana "visi" i otežava osmijeh, kao i slabost ili utrnulost u jednoj ruci ili duž jedne strane tijela. Znaci za uzbunu su i problemi s govorom, poput nerazgovjetnog govora ili poteškoća u pronalaženju pravih riječi, kao i zamućen vid ili gubitak vida na jednom ili oba oka.