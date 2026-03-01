Dodik u Palama sa rukovodstvom OO SNSD

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas na Palama sa narodnim poslanikom Acom Stanišićem i rukovodstvom Opštinskog odbora stranke sa kojima je razgovarao o realizaciji projekata u ovoj opštini.

"Razgovarali smo, između ostalog, o završetku zgrade Policijske uprave, izgradnji kružnog toka, mogućim modelima podrške razvoju stočnog fonda u seoskim područjima, te drugim projektima koji će biti definisani i upućeni Vladi Republike Srpske i nadležnim ministarstvima", napisao je Dodik na Iksu.

On je dodao da su na sastanku, u prijatnoj nedjeljnoj atmosferi, potvrdili da će u martu na Palama biti održana posebna tematska sjednica Vlade Republike Srpske posvećena projektima od značaja za razvoj Pala i Sarajevsko-romanijske regije.