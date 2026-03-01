Logo
Električne trotinete od sada mogu da voze samo stariji od 15 godina

Izvor:

Agencije

01.03.2026

15:29

Електричне тротинете од сада могу да возе само старији од 15 година
Foto: Pexels

Prema izmijenjenom Zakonu o vozačima, koji je stupio na snagu, električne trotinete u Sloveniji moći će da od sada voze samo stariji od 15 godina, prenosi danas RTV Slovenija.

Izmjenama zakona podignuta je starosna granica za korištenje lakih motornih vozila, uključujući i za električne trotinete, sa 12 na 15 godina, sa ciljem da se poveća bezbjednosti maloljetnika u saobraćaju, kao i da se slovenačko zakonodavstvo uskladi sa praksom zemalja Evropske unije.

Бенд Лавина

Scena

Ramštajn sa Temua, al' bolji od naših narikača: Reakcije Hrvata na srpsku Lavinu

Od sada, motornim vozilom i mopedom, čija konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na sat, može upravljati osoba starija od 15 godina.

Ovim se ukida prethodni uslov koji je dozvoljavao vožnju takvim vozilima starijima od 14 godina, ili starijima od 12 godina, ako su imali vozačku dozvolu.

