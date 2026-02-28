Aci Đukanoviću određeno zadržavanje do 72 sata

Izvor:
Biznismen i brat nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Aco Đukanović saslušavan je danas oko pet sati u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.
Zadržavanje mu je određeno zbog opasnosti od bjekstva, prenosi Radio-televizija Crne Gore.
Saslušanju su prisustvovali advokati, među kojima je i Đukanovićeva sestra.
Đukanović je jutros uhapšen nakon što je policija juče pretresla njegovu imovinu u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici.
Tokom pretresa kuće u Nikšiću policija je pronašla veću količinu oružja i municije, a tokom pretresa u zgradi u Podgorici u kojoj živi Aco Đukanović izuzeta je određena dokumentacija.
Riječ je o zgradi u kojoj su prostorije Prve banke, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik.
