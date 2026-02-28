Uhapšen brat Mila Đukanovića, šta je policija sve pronašla

Izvor:
Crnogorska policija uhapsila je Acu Đukanovića, brata bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, javlja Radio-televizija Crne Gore.
Do hapšenja je došlo nakon jučerašnjeg pretresa imovine Ace Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici, a tokom koji su pronađene tri puške, policijska oprema i pancir.
Policija je juče opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović, pretres je završen oko 19.00 časova, a u neke prostorije policajci su ušli nasilno, obijanjem vrata.
U pitanju je zgrada u Ulici Vuka Karadžića, gdje su i prostorije Prve banke, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik.
Akcija je sprovedena po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.
Biznismen Aco Đukanović, uhapšen je nakon što je u njegovim objektima u Podgorici i Nikšiću pronađeno više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira, saopštila je danas Uprava policije.
Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora Regionalnih centara bezbjednosti "Centar" i "Zapad", juče i tokom noći izvršili su pretrese više objekata i prostorija u Podgorici i Nikšiću, koje koristi Aco Đukanović (60) iz Podgorice.
Pretresi su obavljeni na osnovu naredbi mjesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a prisustvovalo im je i više advokata.
Tokom pretresa u Podgorici izuzeta je određena dokumentacija, o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja.
"Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice“, navodi se u saopštenju.
U nastavku aktivnosti na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mjestu Rastoci, policija je pronašla veću količinu vatrenog oružja i municije.
Iz Uprave policije preciziraju da su pronađeni lovački karabin marke "Mauzer" sa optičkim nišanom u ilegalnom posjedu, puška marke "Brno" sa optičkim nišanom marke "Busnell" u ilegalnom posjedu, puška sačmarica nepoznate marke u ilegalnom posjedu, pištolj nepoznate marke u ilegalnom posjedu, lovački karabin marke „M-48“ u ilegalnom posjedu, kao i pištolj marke "CZ 99 PARA" sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice.
Takođe je pronađeno preko 400 komada municije različite marke i kalibra, tri prazna okvira, pet zaštitnih balističkih pancira i dvogled marke "Zeiss".
Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu Aco Đukanović lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost.
"Službenici Uprave policije, kako u ovom tako i u svim dosadašnjim predmetima, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti neselektivno, profesionalno i zakonito, te nastavljaju beskompromisnu borbu protiv kriminala, u cilju podizanja nivoa bezbjednosti i povjerenja građana u rad institucija i uspostavljanja vladavine prava i pravne sigurnosti", saopšteno je iz Uprave policije, prenosi RTCG.
