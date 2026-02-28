Uhapšen brat Mila Đukanovića, šta je policija sve pronašla

Šta je policija zaplijenila

Više komada vatrenog oružja

Preko 400 komada municije različitog kalibra

Tri prazna okvira

Pet balističkih pancira

Dvogled marke "Zeiss"

Određena dokumentacija

Do hapšenja je došlo nakon jučerašnjeg pretresa imovine Ace Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici, a tokom koji su pronađene tri puške, policijska oprema i pancir.

Policija opkolila zgradu

Policija je juče opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović, pretres je završen oko 19.00 časova, a u neke prostorije policajci su ušli nasilno, obijanjem vrata.

U pitanju je zgrada u Ulici Vuka Karadžića, gd‌je su i prostorije Prve banke, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik.

Akcija je sprovedena po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Biznismen Aco Đukanović, uhapšen je nakon što je u njegovim objektima u Podgorici i Nikšiću pronađeno više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira, saopštila je danas Uprava policije.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora Regionalnih centara bezbjednosti "Centar" i "Zapad", juče i tokom noći izvršili su pretrese više objekata i prostorija u Podgorici i Nikšiću, koje koristi Aco Đukanović (60) iz Podgorice.

Pretresi su obavljeni na osnovu naredbi mjesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a prisustvovalo im je i više advokata.

Pretresi u Podgorici

Tokom pretresa u Podgorici izuzeta je određena dokumentacija, o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja.

"Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice“, navodi se u saopštenju.

Aktivnosti na teritoriji Nikšića

U nastavku aktivnosti na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mjestu Rastoci, policija je pronašla veću količinu vatrenog oružja i municije.

Puške i pištolji

Iz Uprave policije preciziraju da su pronađeni lovački karabin marke "Mauzer" sa optičkim nišanom u ilegalnom posjedu, puška marke "Brno" sa optičkim nišanom marke "Busnell" u ilegalnom posjedu, puška sačmarica nepoznate marke u ilegalnom posjedu, pištolj nepoznate marke u ilegalnom posjedu, lovački karabin marke „M-48“ u ilegalnom posjedu, kao i pištolj marke "CZ 99 PARA" sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice.

Takođe je pronađeno preko 400 komada municije različite marke i kalibra, tri prazna okvira, pet zaštitnih balističkih pancira i dvogled marke "Zeiss".

Za šta ga terete

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu Aco Đukanović lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično d‌jelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost.

"Službenici Uprave policije, kako u ovom tako i u svim dosadašnjim predmetima, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti neselektivno, profesionalno i zakonito, te nastavljaju beskompromisnu borbu protiv kriminala, u cilju podizanja nivoa bezbjednosti i povjerenja građana u rad institucija i uspostavljanja vladavine prava i pravne sigurnosti", saopšteno je iz Uprave policije, prenosi RTCG.