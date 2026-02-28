Logo
Large banner

Izraelska vojska pozvala oko 20.000 novih rezervista

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

11:43

Komentari:

0
Израелска војска позвала око 20.000 нових резервиста
Foto: Tanjug/AP/Maya Levin

Izraelska vojska (IDF) pozvala je oko 20.000 novih rezervista zbog vojnih operacija protiv Irana.

Većinom se radi o pripadnicima izraelskog vazduhoplovstva, Obavještajne direkcije, Komande domaćeg fronta i izraelske mornarice, prenio je Tajms of Izrael.

662178b55109a dubai

Svijet

Eksplozija iznad Dubajia: Evakuisana Burdž Kalifa

Trenutno je na dužnosti oko 50.000 rezervista.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Израел Иран напад

Svijet

Izraelci izdali hitno upozorenje svima koji se nalaze u blizini vojnih objekata Irana

Izrael je nazvao svoju vojnu operaciju protiv Irana "Rik lava", a odluku o nazivu donio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

izraelska vojska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

Košarka

Oglasio se Nikola Jokić poslije incidenta na utakmici

2 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Za ove horoskopske znakove mart donosi sreću

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Vanredno stanje u Izraelu, zabranjena javna okupljanja

2 h

0
Иранска полиција запријетила демонстрантима

Svijet

Iranska policija zaprijetila demonstrantima

2 h

0

Više iz rubrike

Експлозија изнад Дубајиа: Евакуисана Бурџ Калифа

Svijet

Eksplozija iznad Dubajia: Evakuisana Burdž Kalifa

2 h

0
Катар, Доха главни град

Svijet

Iran napao i Katar

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Izraelci izdali hitno upozorenje svima koji se nalaze u blizini vojnih objekata Irana

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Vanredno stanje u Izraelu, zabranjena javna okupljanja

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner