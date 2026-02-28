Izraelska vojska pozvala oko 20.000 novih rezervista

Izvor:
Telegraf
28.02.2026
11:43
Izraelska vojska (IDF) pozvala je oko 20.000 novih rezervista zbog vojnih operacija protiv Irana.
Većinom se radi o pripadnicima izraelskog vazduhoplovstva, Obavještajne direkcije, Komande domaćeg fronta i izraelske mornarice, prenio je Tajms of Izrael.
Trenutno je na dužnosti oko 50.000 rezervista.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.
Izrael je nazvao svoju vojnu operaciju protiv Irana "Rik lava", a odluku o nazivu donio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
