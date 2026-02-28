Iran napao i Katar

28.02.2026
11:22
Komentari:0
Eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost čule su se u glavnom gradu Katara, Dohi, prenosi BBC.
Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da je "uspješno odbilo niz napada usmjerenih na teritoriju zemlje", prema državnim medijima.
Svijet
Izraelci izdali hitno upozorenje svima koji se nalaze u blizini vojnih objekata Irana
Katarski zvaničnik rekao je novinskoj agenciji AFP da je baterija Patriot američke proizvodnje presrela iranski projektil.
Katar je domaćin vazdušne baze Al Udeid, najvećeg američkog vojnog objekta u regionu.
