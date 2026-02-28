Logo
Iran napao i Katar

28.02.2026

11:22

Катар, Доха главни град
Foto: Tanjug/AP

Eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost čule su se u glavnom gradu Katara, Dohi, prenosi BBC.

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da je "uspješno odbilo niz napada usmjerenih na teritoriju zemlje", prema državnim medijima.

Израел Иран напад

Svijet

Izraelci izdali hitno upozorenje svima koji se nalaze u blizini vojnih objekata Irana

Katarski zvaničnik rekao je novinskoj agenciji AFP da je baterija Patriot američke proizvodnje presrela iranski projektil.

Katar je domaćin vazdušne baze Al Udeid, najvećeg američkog vojnog objekta u regionu.

Iran

Katar

Izrael Iran

