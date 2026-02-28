Iran napao i Katar

Eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost čule su se u glavnom gradu Katara, Dohi, prenosi BBC.

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da je "uspješno odbilo niz napada usmjerenih na teritoriju zemlje", prema državnim medijima.

Katarski zvaničnik rekao je novinskoj agenciji AFP da je baterija Patriot američke proizvodnje presrela iranski projektil.

Katar je domaćin vazdušne baze Al Udeid, najvećeg američkog vojnog objekta u regionu.