Policajci spasili muškarca iz rijeke Bosne

Dobojska policija spasila je muškarca od utapanja u rijeci Bosni, rečeno je Srni iz Policijske uprave Doboj.

Muškarac je zbrinut u dobojskoj Bolnici "Sveti apostol Luka", nakon što mu je prethodno ukazana ljekarska pomoć u Službi hitne pomoći.

Policiji je u 10.30 časova prijavljeno da je nepoznato lice pluta rijekom Bosnom.