Policajci spasili muškarca iz rijeke Bosne

Izvor:
SRNA
28.02.2026
12:45
Komentari:0
Dobojska policija spasila je muškarca od utapanja u rijeci Bosni, rečeno je Srni iz Policijske uprave Doboj.
Muškarac je zbrinut u dobojskoj Bolnici "Sveti apostol Luka", nakon što mu je prethodno ukazana ljekarska pomoć u Službi hitne pomoći.
Hronika
Predložen pritvor uhapšenima zbog tuče u Boriku
Policiji je u 10.30 časova prijavljeno da je nepoznato lice pluta rijekom Bosnom.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu