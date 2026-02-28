Košarac: Prvi ustav - temelj državnosti Srpske

Donošenjem Ustava 28. februara 1992. godine, Republika Srpska je stekla ključni atribut državnosti i postavila temelje svog političkog i pravnog postojanja, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

On je istakao da je Ustav izraz kolektivne težnje srpskog naroda za slobodom, kao i svijesti tadašnjih političkih predstavnika o značaju države i njenoj izgradnji kao svetom cilju.

- Ustav Srpske je uspostavio institucionalnu kičmu političkog sistema Republike, definisao demokratski poredak i ravnopravnost svih građana, te jasno pokazao da bez Republike Srpske nema opstanka srpskog naroda u BiH - rekao je Košarac za Srnu.

On je dodao da donošenje Ustava Srpske bilo istorijski izbor legaliteta i legitimiteta, utemeljen u miru, prije izbijanja sukoba, čime je Republika Srpska dobila trajnu osnovu svog postojanja.

- Ustav je bio temelj na osnovu kojeg je Republika Srpska prepoznata i priznata kao pravni i politički subjekt, a međunarodno afirmisana i verifikovana Dejtonskim sporazumom - rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, time je potvrđena njena državnost i pravo na samostalno političko organizovanje.

- Danas, 34 godine kasnije, Republika Srpska ostaje odlučna da brani stečena prava i čuva svoj ustavni poredak kao garant slobode, demokratskog razvoja i nacionalnog identiteta - naveo je Košarac.

On je naglasio da Ustav iz 1992. godine ostaje trajni simbol državnosti i političke volje srpskog naroda, kao i temelj na kojem se gradi budućnost Republike Srpske.

Skupština srpskog naroda BiH donijela je 28. februara 1992. godine Ustav, koji je jednoglasno usvojen na temeljima Deklaracije o osnivanju i garantovao je punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana.

Najviši pravni akt Republike Srpske, koji je uz određene amandmane i danas na snazi, donesen je prije izbijanja tragičnih sukoba, te jednostranog bošnjačkog i hrvatskog proglašenja nezavisnosti BiH nakon referenduma održanog 1. marta, na kojem nisu učestvovali Srbi.