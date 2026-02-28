Cvijanović: Prvi Ustav - temelj slobode, ustavnog poretka i postojanja Srpske

Donošenje prvog Ustava Republike Srpske 28. februara 1992. godine predstavlja jedan od najvažnijih istorijskih događaja i temelj slobode, ustavnog poretka i postojanja Srpske, izjavila je za Srnu srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanović je naglasila da je na tim vrijednostima Republika Srpska izgrađena i razvijana tokom proteklih decenija, uprkos brojnim izazovima, pritiscima i pokušajima njenog osporavanja.

"Svaki od tih izazova dodatno je potvrđivao snagu njenih institucija i odlučnost da se očuvaju ustavne nadležnosti, politička stabilnost, kao i pravo na sopstveni stav, slobodu mišljenja i političkog d‌jelovanja", rekla je Cvijanović za Srnu povodom 34 godine od donošenja prvog Ustav Republike Srpske.

Cvijanović je istakla da je Republika Srpska danas stabilna i svjesna svojih prava, odlučna da čuva svoje institucije i ustavni položaj, te da nastavi da štiti, jača i brani Republiku Srpsku.