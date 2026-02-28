Art radar: Umjetnost i moda

Izvor:
ATV
28.02.2026
15:00
'Art radar' i u novoj epizodi donosi jedinstvene umjetničke priče.
Zakoračićemo u svijet viđen kroz prizmu žene, majke i umjetnice. U taj intimni i snažni prostor odvešće nas Nina Babić.
Donosimo i priču o modi, ideji i bratstvu koja stoji iza brenda 'BRAAT', čiji su tvorci Petar i Stefan.
'Art radar' je emisija koja će otkriti one koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase.
Uredničku palicu nosi Ena Mitrovski, a voditeljsku mlada novinarka Milica Marjanović!
'Art radar', nedjelja u 20 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
00
16
57
16
45
16
31
Trenutno na programu