Art radar: Umjetnost i moda

Izvor:

ATV

28.02.2026

15:00

Арт радар: Умјетност и мода

'Art radar' i u novoj epizodi donosi jedinstvene umjetničke priče.

Zakoračićemo u svijet viđen kroz prizmu žene, majke i umjetnice. U taj intimni i snažni prostor odvešće nas Nina Babić.

Donosimo i priču o modi, ideji i bratstvu koja stoji iza brenda 'BRAAT', čiji su tvorci Petar i Stefan.

'Art radar' je emisija koja će otkriti one koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase.

Uredničku palicu nosi Ena Mitrovski, a voditeljsku mlada novinarka Milica Marjanović!

'Art radar', nedjelja u 20 časova.

Art radar

Ena Mitrovski

Milica Marjanović

