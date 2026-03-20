Prolaznik u Njemačkoj pronašao 35 ljudskih zuba na pločniku, pokrenuta istraga

Jedan prolaznik pronašao je tridesetak ljudskih zuba na pločniku u njemačkom gradu Heseu, a policija je pokrenula istragu povodom ovog slučaja, prenio je danas Špigel.

Kako se navodi, policija je apelovala na građane da im pomognu u istrazi.

Čovjek koji je pronašao ljudske zube na ulici kontaktirao je policiju koja je na lice mjesta odmah uputila patrolu.

Pripadnici policije pronašli su ukupno 35 zuba, od kojih je većina bila cijela, a neki u fragmentima.

Nije poznato zašto su zubi tu ostavljeni, a kako je policija navela, okolnosti ovog slučaja su za sada potpuno nejasne.

Pripadnici policije najprije su istražili obližnju zubarsku ordinaciju, ali tu nije otkriven nijedan trag.

Institut za forenziku potvrdio je da su zubi ljudski, a za sada se ovo otkriće ne povezuje sa krivičnim d‌jelom.

Policija je pozvala građane da pruže informacije o ovom misterioznom slučaju i pomognu u istrazi, prenio je Špigel.