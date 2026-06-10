Počela deveta sjednica Skupštine grada Banjaluka

Foto: ATV/Branko Jović

Redovna deveta sjednica Skupštine grada Banjaluka počela je danas, a predložen je dnevni red sa više od 50 tačaka.

Među tačkama dnevnog reda su odluke o dod‌jeli prostora pod posebnim uslovima za udruženja, za sportske organizacije. Odbornici će razmatrati i tačku u vezi sa raspisivanjem javnog poziva za besplatne placeve. Hronika Oteli novac i stvari od sugrađanina, pa mu tražili još para da mu vrate predmete Pred odbornicima je i odluka o visini učeničkih i studentskih stipendija, kao i tačka koja se odnosi na vrtiće.

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