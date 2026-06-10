Počela deveta sjednica Skupštine grada Banjaluka

Autor:ATV
Komentari:0
Redovna deveta sjednica Skupštine grada Banjaluka počela je danas, a predložen je dnevni red sa više od 50 tačaka.
Među tačkama dnevnog reda su odluke o dodjeli prostora pod posebnim uslovima za udruženja, za sportske organizacije.
Odbornici će razmatrati i tačku u vezi sa raspisivanjem javnog poziva za besplatne placeve.
Hronika
Oteli novac i stvari od sugrađanina, pa mu tražili još para da mu vrate predmete
Pred odbornicima je i odluka o visini učeničkih i studentskih stipendija, kao i tačka koja se odnosi na vrtiće.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
2 h0
Banja Luka
15 h0
Banja Luka
16 h4
Banja Luka
17 h0
Najnovije
10
29
10
29
10
24
10
15
09
50
Trenutno na programu