Sutra zasjeda banjalučka Skupština: Pred odbornicima više od 50 tačaka

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je Srni da su najavljene dvije tačke kao dopuna dnevnog reda koje se odnose na rekonstrukciju duga stare "Toplane" i prijedlog kreditnog zaduženja za sanaciju Prve kuljanske ulice u Banjaluci.

On je rekao da se od 54 tačke na predloženom dnevnom redu njih osam tiče promjena ili donošenja odluka o nazivu novih ulica, desetak se odnosni na iznajmljivanje prostora grada pod posebnim uslovima udruženjima i sportskim organizacijama, te oko 15 regulacionih planova.

"Mislim da bi tačka koja se odnosi na prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za osnivanje prava građenja na nepokretnosti u svojini grada bez naknade, radi rješavanja stambenog pitanja porodica s četvoro i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja mogla izazvati diskusiju odbornika s obzirom na to da odluka tretira pravo građenja, a ne pravo svojine", rekao je Ninković

On kaže da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavljuje da će podijeliti placeve mladim bračnim parovima, samohranim roditeljima i porodicama sa četvoro i više djece, dok, kako kaže Ninković, sama odluka kroz svoje članove tretira dobijanje prava građenja na tom zemljištu.

"Mislim da će to biti ozbiljan problem i tražićemo odgovor od gradonačelnika i Gradske uprave da li to znači da ti ljudi koji bi dobili pravo građenja nemaju i pravo svojine nad tim zemljištem, što bi bilo opet laž Gradske uprave da dobijaju placeve, a odlukom to nije precizirano", rekao je Ninković.

Prema predloženom dnevnom redu, pred odbornicima će se naći odluka o visini učeničkih i studentskih stipendija, kao i tačka koja se odnosi na vrtiće