Banjaluka oblijepljena plakatima: Meta Stanivuković, pominju se i funkcioneri SDS-a

Autor:ATV
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Banjaluka je jutros osvanula oblijepljena plakatima na kojima je meta lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i pojedini funkcioneri SDS-a.
Kako prenose pojedini portali, na plakatima se pominju imena Marinka Božovića, Darka Babalja i Branka Blanuše uz milionske iznose u evrima i poruku koja sugeriše da je podrška Stanivukovićevoj kandidaturi imala svoju cijenu.
"Plakati su se pojavili u trenutku kada SDS prolazi kroz možda najtežu unutarstranačku krizu u posljednjih nekoliko godina", prenose portali.
Lijepljenje ovih plakata uslijedilo je nakon burnih događaja na sjednicama stranačkih organa SDS-a u nedjelju kada je prvo Predsjedništvo ove stranke odlučilo da pruži podršku kandidaturi Stanivukovića za predsjednika Srpske da bi samo nekoliko časova kasnije Glavni odbor SDS-a tu odluku odbacio i odlučio da kandidat za predsjednika bude lider SDS-a Branko Blanuša, prenosi Glas Srpske.
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