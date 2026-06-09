Logo
Large banner

Banjaluka oblijepljena plakatima: Meta Stanivuković, pominju se i funkcioneri SDS-a

Autor:

ATV
09.06.2026 10:57

Komentari:

1
Плакати градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића облепљени по граду, спомиње се и СДС.
Foto: Printscreen/Facebook/365banjaluka

Banjaluka je jutros osvanula oblijepljena plakatima na kojima je meta lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i pojedini funkcioneri SDS-a.

Kako prenose pojedini portali, na plakatima se pominju imena Marinka Božovića, Darka Babalja i Branka Blanuše uz milionske iznose u evrima i poruku koja sugeriše da je podrška Stanivukovićevoj kandidaturi imala svoju cijenu.

"Plakati su se pojavili u trenutku kada SDS prolazi kroz možda najtežu unutarstranačku krizu u posljednjih nekoliko godina", prenose portali.

Lijepljenje ovih plakata uslijedilo je nakon burnih događaja na sjednicama stranačkih organa SDS-a u nedjelju kada je prvo Predsjedništvo ove stranke odlučilo da pruži podršku kandidaturi Stanivukovića za predsjednika Srpske da bi samo nekoliko časova kasnije Glavni odbor SDS-a tu odluku odbacio i odlučio da kandidat za predsjednika bude lider SDS-a Branko Blanuša, prenosi Glas Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Branko Blanuša

Draško Stanivuković

Plakati

Pokret Sigurna Srpska

SDS

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Аутомеханичар поправља ауто.

Srbija

Drama u automehaničarskoj radnji: Dovezao skup automobil u servis pa ostao bez njega

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Policija presjekla lanac: Spid pronađen u "škodi" i pomoćnim objektima

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Tijelo mladića (21) pronađeno na trotoaru: Vrat mu bio prerezan

2 h

0
МЦ Стојан пао са бине током наступа у Хрватској.

Scena

MC Stojan pao sa bine: "Dobro je, živ sam"

2 h

0

Više iz rubrike

Бањалука град Храм центар тробојка

Banja Luka

Dani duhovne kulture Rusije 11. i 12. juna u Banjaluci

3 h

0
Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković: Odluka o besplatnim placevima - medijski trik gradonačelnika Banjaluke

3 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Pogledajte koje banjalučke ulice neće imati struje

5 h

0
Мирослав Субашић Мозаик пријатељства

Banja Luka

Apel iz Mozaika prijateljstva: Tekstil pretvaraju u hljeb, a vandali im prave dodatne troškove

18 h

0

  • Najnovije

12

50

Košarac: OHR falsifikuje Dejton, pripisao sebi status "ad hok međunarodne institucije"

12

47

Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

12

45

Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

12

38

Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

12

25

Tri jutarnja simptoma dijabetesa: Ne ignorišite ih

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner