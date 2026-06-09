Ninković: Odluka o besplatnim placevima - medijski trik gradonačelnika Banjaluke

Sjednica Skupštine grada Banjaluka biće održana 10. juna, a pred odbornicima će se, prema trenutnom prijedlogu, naći najmanje 54 tačke dnevnog reda. Jedna od najznačajnijih je Odluka o dodjeli besplatnih placeva.

Komentarišući Odluku o besplatnim placevima, za naš Jutarnji program predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković istakao je da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, iako to naziva "besplatnim placevima", u odluci, koja je dostavljena u nekoliko navrata Skupštini grada, nigdje se ne pominje pravo svojine.

"Gradonačelnik to naziva kao besplatne placeve, a u odluci se nigdje ne spominje pravo svojine ljudi koji bi trebalo da dobiju te placeve. Gradonačelnik to najavljuje kroz medije, da će on dijeliti besplatne placeve. Iz Gradske uprave, su dostavili pet različitih odluka, koje se tiču besplatnih placeva. Mi kao zakonodavni organ, trebamo da bilo kojem licu koje prođe kroz taj poziv, donijeti odluku o pravu građana na tom placu, ali ne i pravo vlasništva. Ni treća generacija ljudi koji dobiju taj plac danas neće imati pravo svojine. Mnogo je tu detalja ne bih želio da zbunjujem građane, ali ovo je pravo građenja, a ne pravo vlasništva",napominje Ninković.

Komentarišući inicijativu da se podrži otvaranje novog vrtića na Starčevici, Ninković dodaje da, jedno od najvećih banjalučkih naselja, zaslužuje objekat koji će biti dodijeljen Centru za predškolsko obrazovanje.

"Predlagali smo gradonačelniku da se prilikom izgradnje novih zgrada u Banjaluci, budu definisani i vrtići, da već u zgradi probamo formirati nešto što je bitno za naše najmlađe", dodao je Ninković.

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Slična je situacija sa vrtićem u Donjoj Piskavici, kaže Ninković i dodaje da se zahtijeva od gradonačelnika da taj prostor ne bude prazan, nego da bude vrtić.

"Trenutno su tamo radovi, predsjednik Republike je tamo obezbijedio dovoljan iznos novca za radove. Gradonačelnik koči adaptaciju tog objekta, mi tražimo da dostavi odluku sličnu kao za Starčevicu", dodaje Ninković.

Takođe, povodom održavanja drugog Foruma predsjednika skupština jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Ninković, koji je i predsjednik Foruma istakao je da kada imate sagovornike sa druge strane, spremne da vas saslušaju bez obzira na koje lokalne samouprave se radilo, vi ćete pronaći rješenja i dogovore.

"Pored Banjaluke, izdvojio bih Bijeljinu, koja je najsličnija Banjaluka, odnosi, gradonačelnici ne poštuju druge organe Gradske uprave. Poručujemo da predsjednici Skupštine opština imaju značajno mjesto i da odbornici koji dobijaju podršku naroda, nisu ništa manje vrijedni", istakao je Ninković.

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On je dodao da je fokus Foruma na pozitivnim stvarima, da se čuju dobre prakse, ali i naravno da se razgovara o problemima s kojima se odbornici suočavaju u radu sa načelnicima i gradonačelnicima. Dodaje Ninković da problema u radu nema samo u Banjaluci i Bijeljini, nego i u drugim opštinama i gradovima.

/RTRS/