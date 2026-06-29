Nestvaran meč Ive Jović za drugo kolo Vimbldona

Autor:ATV redakcija
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Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović plasirala se u drugo kolo Vimbldona nakon pobjede protiv Žaklin Kristijan sa 2:0 u setovima.
Jović je slavila u meču od sat i 30 minuta, a najviše se namučila u prvom setu.
Rumunka je već na startu zaprijetila brejk loptom, ali je Jović u nastavku uspjela da stigne do svog servis brejka. Prijetnja nije izostala ni u osmom setu, jer je Žaklin ponovo zaprijetila brejk loptom.
Nadmudrivanje je okončano u taj-brejku. Jović je bila koncentrisana u trenutku kada je najviše treba i tri puta je uspjela da napravi brejk na servis Kristijan i slavila sa 7:1.
U drugom setu nevjerovatna dominacija Jovićeve. Napravila je tri brejka i nije dozvolila Kristijan da joj ugrozi servis. Za nekih pola sata igre imala je meč loptu za istorijski plasman u drugo kolo Vimbldona.
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