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Đoković startuje u ponedjeljak!

27.06.2026 14:59

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Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u ponedjeljak, 29. juna, protiv Kineza Jibing Vua u prvom kolu Vimbldona, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Đoković će igrati od 18.00 časova u potrazi za 25. grend slem trofejom.

Turnir će tog dana tradicionalno otvoriti šampion muškog singla Janik Siner, koji će igrati protiv Miomira Kecmanovića.

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Nakon toga će na teren najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka iz Bjelorusije, koja će igrati protiv Teodore Kostović iz Srbije.

Hamad Međedović odmjeriće snage sa austrijskim teniserom Sebastijanom Ofnerom.

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Novak Đoković

Vimbldon

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