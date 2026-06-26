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Stigla vijest koja smiruje Đokovićeve navijače

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 11:06

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Стигла вијест која смирује Ђоковићеве навијаче
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Novak Đoković odigraće egzibicioni meč “Đorđo Armani klasik” u Harlingemu protiv Amerikanca Tomija Pola.

To je informacija koja veseli sve njegove navijače nakon što je dan uoči meča sa Karenom Hačanovim otkazao taj susret.

Sada je jasno da situacija nije ozbiljna, jer Đoković sigurno ne bi rizikovao nastup samo tri dana prije početka najvažnijeg turnira na travi, prenose Nezavisne novine.

Pol će biti veoma dobar test, pošto zna igrati na ovoj podlozi, prošle sedmice je bio finalista Kvinsa, trenutno je 24. na svijetu, a prije dvije sezone osvojio je Kvins i stigao do četvrtfinala Vimbldona.

Đoković je i ranije znao kroz Harlingem hvatati ritam pred Vimbldon i potom osvajati titulu, pa će današnji duel poslužiti kao posljednja provjera pred veliki izazov u Londonu.

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Tagovi :

Novak Đoković

tenis

teniser

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