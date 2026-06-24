Logo

Đoković se povukao turnira u Londonu

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 15:30

Komentari:

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug/AP

Iz Londona je stigla loša vijest - Novak Đoković se povukao sa turnira u Harlingem klubu.

Radi se o turniri egzibicionog karaktera koji bi srpskom teniseru poslužio kao posljednja priprema za Vimbldon.

Đoković je u sredu trebalo da igra protiv Karena Hačanova, ali je neposredno prije toga došlo do bitne promjene.

Iako javnosti nije poznato zbog čega je Novak odustao od igranja u pomenutom londonskom klubu, ova vijest može da nam ukaže na određene probleme koje srpski teniser ima.

Naravno, ostaje mogućnost da Đoković samo želi da ostane što svežiji i da u takvom stanju dočeka početak Vimbldona.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

London

tenis

Komentari (0)

Pročitajte više

Новак Ђоковић на прес конференцији након меча

Tenis

Vimbldon šokirao objavom o Đokoviću – pa je obrisao

22 h

0
Познато колико је Мареј наплаћивао Ђоковићу

Tenis

Poznato koliko je Marej naplaćivao Đokoviću

1 d

0
Ђоковић поново стиже у БиХ, ово је разлог

Tenis

Đoković ponovo stiže u BiH, ovo je razlog

3 d

1
Ноле, Дара и Тара плесали Бангарангу

Društvo

Nole, Dara i Tara zaplesali "Bangarangu"

6 d

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић на прес конференцији након меча

Tenis

Vimbldon šokirao objavom o Đokoviću – pa je obrisao

22 h

0
Познато колико је Мареј наплаћивао Ђоковићу

Tenis

Poznato koliko je Marej naplaćivao Đokoviću

1 d

0
Суспендована бивша шампионка Вимблдона!

Tenis

Suspendovana bivša šampionka Vimbldona!

1 d

0
Ђоковић поново стиже у БиХ, ово је разлог

Tenis

Đoković ponovo stiže u BiH, ovo je razlog

3 d

1

  • Najnovije

17

54

Lansiran Marketing Lab – nova platforma za edukaciju iz marketinga, brendinga i društvenih mreža

17

52

Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

17

42

Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

17

36

"Gori" Velika Britanija: Oboren temperaturni rekord za jun

17

33

Lopovi ukrali pojilište, goveda ostala bez vode tokom velikih vrućina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima