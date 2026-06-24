Đoković se povukao turnira u Londonu

Iz Londona je stigla loša vijest - Novak Đoković se povukao sa turnira u Harlingem klubu.

Radi se o turniri egzibicionog karaktera koji bi srpskom teniseru poslužio kao posljednja priprema za Vimbldon.

Đoković je u sredu trebalo da igra protiv Karena Hačanova, ali je neposredno prije toga došlo do bitne promjene.

Iako javnosti nije poznato zbog čega je Novak odustao od igranja u pomenutom londonskom klubu, ova vijest može da nam ukaže na određene probleme koje srpski teniser ima.

Naravno, ostaje mogućnost da Đoković samo želi da ostane što svežiji i da u takvom stanju dočeka početak Vimbldona.

(Kurir)