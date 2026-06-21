Đoković ponovo stiže u BiH, ovo je razlog

Dodig Tennis Center (DTC) otvara svoja vrata u utorak, 14. jula, na čijem svečanom otvaranju će učestvovati proslavljeni teniser Novak Đoković.

Riječ je o projektu koji je pokrenuo Ivan Dodig, a na otvaranju će biti organizovan i egzibicioni meč u kojem će, pored Đokovića, nastupiti i Marin Čilić te Goran Ivanišević.

Novi teniski kompleks nudi više modernih terena, kao i dodatne sportske i ugostiteljske sadržaje.

Cilj je razvoj tenisa i promocija sporta kroz savremene uslove za trening i takmičenja.