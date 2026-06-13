Alkarazova povreda komplikovana

Iako je Karlos Alkaraz posljednjih nedelja slao optimistične poruke o oporavku od povrede ručnog zgloba, Španac još uvijek nije počeo da trenira sa reketom.

Dvostruki uzastopni šampion Rolan Garosa bio je primoran da propusti i pariski Grend slem i Vimbldon, a njegov povratak na teren i dalje ostaje neizvjestan.

O njegovom stanju govorila je i Garbinje Mugurusa, nekadašnja prva teniserka svijeta, a danas direktorka WTA turnira u Madridu.

"Nadam se da će biti spreman za američku turneju. Trava je veoma specifična podloga za povratak poslije povrede, tako da možda i nije loše što je propustio taj dio sezone", rekla je Mugurusa za "Eurosport".

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Prema informacijama koje ima, oporavak ide u dobrom smjeru.

"Koliko sam čula, djeluje da se dobro oporavlja, ali moramo da ostanemo oprezni. Njegova povreda je komplikovana".

Mugurusa je posebno naglasila osjetljivost povrede ručnog zgloba.

"Ručni zglob se sastoji od mnogo malih kostiju i zbog toga se sa takvom povredom mora postupati izuzetno pažljivo".

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Bivša šampionka Rolan Garosa i Vimbldona smatra da će najveći izazov za Alkarasa biti strpljenje.

"On mora da kontroliše nestrpljenje i želju da se što prije vrati na teren. Svi mi igrači osjećamo veliki pritisak da se vratimo što prije, jer se plašimo da ćemo izgubiti pozicije na rang-listi."

Za kraj je poslala jasnu poruku svom sunarodniku.

"Mora da bude pametan i da sebi da dovoljno vremena. Najvažnije je da se vrati potpuno zdrav".