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Đoković poslao poruku Zverevu: "Srećan sam što si uspio"

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ATV
08.06.2026 16:37

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тенис Ролан Гарос Ђоковић и Зверев честитка
Foto: Instagram/Novak Đoković

Zverev je u nedjelju osvojio Rolan Garos, pošto je u finalu pobijedio, poslije više od četiri sata igre, Flavija Kobolija u pet setova i tako osvojio prvu grend slem titulu u karijeri.

"Saša, poznajem te od tvoje desete godine. Borio si se na terenima za trening sa mojim najmlađim bratom (Đorđem), dok sam se ja takmičio protiv tvog starijeg brata Miše na velikoj sceni, kako u juniorskoj, tako i u profesionalnoj konkurenciji. Njegovao sam poštovanje i prijateljski odnos sa cijelom tvojom porodicom dugi niz godina", napisao je Đoković na Instagramu.

Ko čeka, taj dočeka

"Imali smo bezbroj razgovora o teniskoj taktici, strateškoj igri, životu, porodici, poslu. Zabavljali smo se i na terenu i van njega. Znajući šta si sve morao da izdržiš sa svojom bolešću od malih nogu, preko prevazilaženja najveće mentalne prepreke u sebi, pa sve do ućutkivanja kritičara koji su mislili da nikada nećeš osvojiti grend slem to čini ovu pobjedu na Rolan Garosu još posebnijom i nezaboravnijom. Gledati suze radosnice koje si podijelio sa svojim roditeljima, bratom i ostalim članovima tima učinilo je i mene emotivnim. Srećan sam što si uspio i apsolutno zaslužuješ ovaj uspjeh jer si naporno radio na svakom polju da bi se ovo ostvarilo. Uživaj i molodec brat!", dodao je Đoković.

(B92)

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Tagovi :

Novak Đoković

Aleksandar Zverev

Rolan Garos 2026

tenis

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