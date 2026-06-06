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Ruskinja pokorila Pariz: Mira Andrejeva je nova kraljica Rolan Garosa

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ATV
06.06.2026 17:51

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Рускиња Мира Андрејева држи трофеј након побједе у финалном тениском мечу против Пољакиње Маје Хвалинске на Отвореном првенству Француске у Паризу, у суботу, 6. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Ruskinja Mira Andrejeva (19) nova je šampionka Rolan Garosa.

U velikom finalu na terenu „Filip Šatrije“, osma teniserka svijeta savladala je Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2:0 u setovima (6:3, 6:2).

Andrejeva je dominantno završila turnir, tokom kojeg je izgubila samo jedan set, i tako najavila blistavu karijeru. Ovim trijumfom, mlada Sibirkinja napreduje na šestu poziciju VTA liste.

Sa druge strane, Maja Hvalinska, koja je u glavni žrijeb ušla kroz kvalifikacije, uprkos porazu u finalu, ostvarila je nevjerovatan uspjeh – od ponedjeljka će biti 21. teniserka svijeta, što je ogrtan skok za igračicu koja je turnir počela van najboljih 100.

Pažnja teniske javnosti sada se seli na sutrašnje muško finale u kojem se sastaju Aleksandar Zverev i Flavio Koboli.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Mira Andrejeva

Rusija

tenis

Rolan Garos 2026

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