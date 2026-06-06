Minić o operaciji Koridor života: Borba za opstanak koja nikada ne smije biti zaboravljena

Autor:ATV
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na današnji dan počela jedna od najhumanijih i najznačajnijih operacija u Odbrambeno-otadžbinskom ratu "Koridor života" i da ni danas ne blijede slike tihg junaka, a njegovih saboraca.
"Ogromnom žrtvom spojili smo se maticom, spasili se izolacije i masovnog stradanja", istakao je Minić.
On je naveo da slike junaka, njegovih saboraca Vojske i MUP-a Republike Srpske i Republike Srpske Krajine nikada ne blijede, naglasivši da su branili pravo na život u svojoj otadžbini.
"Prekinuli smo 42 dana dugu blokadu i vratili nadu u život za oko milion i po ljudi. Samo u ovoj akciji živote je izgubilo 877 boraca Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 17 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine", podsjetio je Minić.
On je u objavi na Isku istakao da je obaveza čuvati Republiku Srpsku i sjećanje na heroje koju su je branili i stvarali.
Na današnji dan počela je jedna od najhumanijih i najznačajnijih operacija u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Slike junaka, mojih saboraca Vojske i MUP-a Republike Srpskr i Republike Srpske Krajine nikada ne blijede, branili smo pravo na život u svojoj otadžbini. — Savo Minić (@minic_savo) June 6, 2026
Prekinuli smo 42 dana…
Vojna operacija "Koridor 92" trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine, a izvele su je snage Prvog Krajiškog korpusa, Istočnobosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić.
Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, u operaciji "Koridor 92" poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine.
Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvijetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.
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