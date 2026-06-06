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Na vjenčanju nastao muk kada je majka uzela mikrofon: Izgovorila najveću uvredu za mladence

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ATV
06.06.2026 17:08

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Младожења ставља прстен младој на вјенчању.
Foto: Pexels

Majke i ćerke često nose složene odnose kroz cijeli život. Neke rane ostanu skrivene godinama, a onda isplivaju na površinu baš onda kada se najmanje očekuje. Za Sofiju, taj trenutak dogodio se na sopstvenom vjenčanju, pred desetinama gostiju.

Godinama je pokušavala da pronađe zajednički jezik sa majkom. Njihov odnos nikada nije bio jednostavan. Majka je imala mišljenje o svemu - o njenom poslu, prijateljima, mjestu gdje živi i životnim odlukama koje je donosila. Svoje iskustvo podijelila je sa portalom "Bright Side" u nadi da naiđe na savjet.

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Kada se vjerila, očekivala je nove nesuglasice. Međutim, činilo se da se ovog puta nešto promijenilo.

Pomagala joj je oko organizacije vjenčanja, bila uz nju dok je birala vjenčanicu i čak pustila suzu kada ju je prvi put vidjela obučenu kao mladu. Sofija je povjerovala da je pred njima novi početak.

Govor koji je šokirao sve goste

Na sam dan vjenčanja majka je zamolila da održi zdravicu. Sofija nije ni trenutka oklijevala. Bila je dirnuta tom željom i sa zadovoljstvom je pristala.

Pred oko osamdeset zvanica, njena majka je ustala, kucnula čašom i sačekala da se sala utiša.

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Dok je mladoženja stajao pored Sofije, majka se osmehnula, podigla čašu i izgovorila rečenicu koja je sve ostavila bez teksta:

"Dajem ovom braku najviše šest mjeseci."Potom se nasmijala, kao da je izgovorila bezazlenu šalu. Međutim, niko drugi nije bio nasmijan.

U sali je zavladala potpuna tišina. Sofija kaže da je u tom trenutku mogla da čuje muziku iz susjedne sale. Njen suprug je samo stegao njenu ruku. Ona mu je uzvratila osmijehom, a poslije nekoliko neprijatnih sekundi neko je počeo stidljivo da aplaudira kako bi prekinuo nelagodnu atmosferu.

Tri dana je ćutala, a onda donijela odluku

Iako ju je taj trenutak duboko pogodio, Sofija nije dozvolila da joj pokvari ostatak vjenčanja.

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Plesala je, sjekla tortu i ispratila goste kao da se ništa nije dogodilo. Tek tri dana kasnije pozvala je majku.

Rekla joj je da joj je potrebno vrijeme i distanca. Odgovor koji je dobila dodatno ju je zabolio, jer majka nije ni pokušala da se izvini.

Umjesto toga, rekla je da je samo bila iskrena.

"Ako te zaista voli, dokazao bi to," poručila joj je.

Ni traga kajanju. Ni jedne jedine riječi izvinjenja.

Četiri meseca bez kontakta

Od tog razgovora prošla su četiri mjeseca, a za to vrijeme nisu progovorile ni riječ. Sofija priznaje da je i dalje povrijeđena, ali i da svakog jutra sebi postavlja isto pitanje.

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Da li je zaista prekinula odnos sa majkom zbog samo šest izgovorenih riječi?

Njena sestra smatra da pretjeruje i da bi trebalo da pređe preko svega. Suprug joj, s druge strane, pruža potpunu podršku i govori da je odluka isključivo njena.

Ipak, dilema ostaje: Da li je problem u šest riječi ili u godinama koje su im prethodile?

Sofija vjeruje da su te riječi bile samo vrh ledenog brijega. Iza njih stoje godine kritika, miješanja u njen život i osjećaj da nikada nije bila dovoljno dobra u majčinim očima. Zato danas nije sigurna da li je povrijedila samo jedna neprijatna zdravica ili sve ono što se godinama taložilo između njih.

Mnogi smatraju da se porodica mora praštati bez obzira na sve, dok drugi vjeruju da čak i najbliži ljudi moraju snositi odgovornost za svoje postupke.

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Situacije poput ove nemaju jednostavan odgovor.

Nekada jedna rečenica može da zaboli više od godina ćutanja, posebno kada je izgovorena u trenutku koji bi trebalo da bude jedan od najsrećnijih u životu.

Sofija danas ne zna da li će ikada obnoviti odnos sa majkom. Ono što zna jeste da je tog dana, pred svim gostima, osjetila da osoba od koje je očekivala podršku nije bila na njenoj strani.

A ponekad upravo to najviše zaboli.

(Ona.rs)

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Tagovi :

Svadba

majka

kćerka

vjenčanje

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