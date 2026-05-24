Ovo ime za djevojčice je u posljednje vrijeme sve više popularno: ''Ona koja je vesela i mila''

24.05.2026 14:30

Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.
Foto: Polesie Toys/Pexels

Žensko ime koje roditelji najčešće biraju za svoju kćerkicu je simbol sreće, ljubavi i plodnosti. Ime Dunja je najpopularnije žensko ime u Srbiji u periodu od 2011. do 2022. godine koje su roditelji davali kćerkama, a to su pokazali podaci Republičkog zavoda za statistiku objavljeni u publikaciji "Najčešća imena i prezimena" u martu ove godine.

Kažu da svako ime ima neko značenje i da daje osobi koja ga nosi određene osobine. Dunja je jedno od najljepših ženskih imena, a odnosi se na djevojčicu koja se rodila srećna i koja će kroz život biti vesela.

Posljednjih godina roditelji se sve češće odlučuju da djeci daju stara srpska imena, umjesto modernih i neobičnih, ali ako ste u potrazi za imenom za svoju djevojčicu koja će se roditi ovih dana, možda će vam se Dunja dopasti.

Vesela i mila

Ime Dunja je jedno od najpopularnijih imena u Srbiji za djevojčice. Iako ga mnogi povezuju sa jesenjim periodom, ime Dunja krije brojna značenja, a neka od njih su: „ona koja je jedra i mirisna kao dunja“, „ona koja je vesela i mila“; „ona koja je rođena kada dunje cvjetaju“; „ona koja donosi dobre vijesti“; „rođena na radost i veselje“.

Voće dunja je simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, ljepote, postojanosti i neprolaznosti.

